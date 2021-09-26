بأعداد غير مسبوقة.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي بحماية الاحتلال (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين اليهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ففي القدس، اقتحم 651 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بينما أبعدت شرطة الاحتلال المصلين من مسارات المستوطنين لتسهيل عملية الاقتحام.

وفي الخليل، أفاد مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة بأن أعدادًا غير مسبوقة من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد اليوم منذ ساعات الصباح الباكر وأدوا طقوسا تلمودية بحجة الاحتفال بـ”عيد العرش” اليهودي.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

تحذير

وحذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات تدنيس باحات الحرم القدسي الشريف.

وقال إن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا، وتعتبر اعتداءً صارخا ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وتعدياً على مشاعر ملياري مسلم في العالم.

وتأتي الاقتحامات وسط توتر شديد يسود الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب قيام قوات الاحتلال باغتيال 5 فلسطينيين على الأقل خلال الليلة الماضية خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للاقتحامات منذ عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.