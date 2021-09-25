مصر.. رئيس تحرير الأهرام الأسبق يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق بدأ اليوم السبت إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه.

وأضاف سلطان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر إن إضراب سلامة عن الطعام احتجاجا على حبسه في سجن طرة2 الشديد الحراسة في زنزانة تبلغ مساحتها متر في متر، لم ير شمسا منذ اعتقاله ومنع الدواء والزيارة عنه، ولم يعرض على النيابة سوى مرة واحدة، ويتم تجديد حبسه غيابيا تلقائيا.

الصحفي الكبير عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام السابق، يبدأ اليوم السبت إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه في سجن طرة2 شديد الحراسة في زنزانة متر في متر ، لم ير شمسا منذ اعتقاله ومنع الدواء والزيارة عنه ، ولم يعرض على النيابة سوى مرة واحدة ، ويتم تجديد حبسه غيابيا ، أوتوماتيكي! pic.twitter.com/KYbO0Htn0k — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 25, 2021

كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت سلامة من منزله في محافظة الإسكندرية فجرالسابع عشر من يوليو/ تموز الماضي.

وتعرض سلامة لحملة شرسة من إعلاميين مقربين من النظام إثر مقال نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك طالب فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما سماه “الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل”.

وقبل اعتقال سلامة بأيام تقدم محام مقرب من النظام ببلاغ للنائب العام اتهم فيه سلامة بـ”التحريض على قلب نظام الحكم في مصر، ونشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وملف السد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد”.

وكان سلامة كتب مقالا بعنوان “افعلها يا ريس” قال فيه: “لماذا لا تكون لدى الرئيس السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسؤوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل، عندما منح الشرعية للسد بالتوقيع على اتفاقية 2015 المشؤومة، وكان يدرك حينها عواقب ما يفعل، ولاحقاً بمنحه الشرعية مرة أخرى باللجوء إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، من دون إعداد جيد”.

وأضاف سلامة في المقال: “السيسي تغاضى عن بناء جسم السد الإثيوبي، وعجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، كما فشل في حشد التأييد الدولي لقضية مصر العادلة، على الرغم من إنفاق المليارات من الدولارات، من أموال القروض الخارجية، على شراء السلاح وغير السلاح من الدول المؤثرة عالمياً”.

وتابع قائلاً: “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس المصري إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، لا سيما بعد إهداره ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها، وإشاعة حالة من الرعب والخوف بتهديد المصريين بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين، وتحويل سيناء إلى مقبرة للجنود والضباط، نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون، ناهيك عن عشرات الاتهامات التي ستتكشف في أوانها”.

وتشهد مصر منذ تولى السيسي -وزير الدفاع السابق- السلطة عام 2014 إثر انقلاب عسكري حملة اعتقالات شملت معارضين ليبراليين فضلا عن الإسلاميين الذين أطاح بهم من السلطة قبل ذلك بعام.