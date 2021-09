رسالة من نواب بالكونغرس الأمريكي إلى بلينكن بشأن البحرين.. ماذا جاء فيها؟

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن “الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين”.

وذكرت الرسالة التي وقع عليها 7 من أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري- أن من بين تلك الانتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والتضييق على حرية الصحافة وحرية المشاركة في الحياة السياسية وحرية التجمع السلمي.

ومن بين الموقعين على الرسالة بيرني ساندرز -المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكي- وماركو روبيو عضو المجلس عن الحزب الجمهوري.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم “العميق بشأن تأثير هذا القمع العنيف على مواطني البحرين وعلى استقرار البلاد على المدى الطويل”.

Bi-partisan Group of US Senators Send Letter to Secretary Blinken Decrying Bahrain’s “Violent, Systemic Repression”https://t.co/hr9066AlBs @RonWyden @marcorubio @SenSanders @SenatorLeahy @SenSherrodBrown @SenatorBaldwin @SenJeffMerkley

— ADHRB (@ADHRB) September 24, 2021