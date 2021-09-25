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سياسة|الهند

الشرطة الهندية تطلق النار على مسلم من مسافة قريبة (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202108:46 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم في ولاية آسام شمالي شرق البلاد.

ويظهر المقطع قوات الشرطة الهندية وهي تطلق الرصاص باتجاه الرجل الذي سقط على الأرض.

وتجمع عدد من أفراد الشرطة وواصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام وهو راقد على الأرض بمشاركة أحد المصورين.

وقال ناشطون هنود إن الرجل الذي أُطلق عليه الرصاص مسلم.

وقالت تقارير إن السلطات الهندية هجرت الآلاف من المسلمين من الولاية وأزالت مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراض مملوكة للدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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