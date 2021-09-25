الشرطة الهندية تطلق النار على مسلم من مسافة قريبة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم في ولاية آسام شمالي شرق البلاد.

ويظهر المقطع قوات الشرطة الهندية وهي تطلق الرصاص باتجاه الرجل الذي سقط على الأرض.

وتجمع عدد من أفراد الشرطة وواصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام وهو راقد على الأرض بمشاركة أحد المصورين.

مشهد مروع لقوات الشرطة الهندية تستهدف بأسلحتها أحد الفلاحين المسلمين ثم تتابع التنكيل به عند سقوطه على الأرض دون حراك وعلى جسده بقعة من الدماء وذلك خلال تهجير آلاف المسلمين في ولاية آسام بشمالي شرقي البلاد. pic.twitter.com/5mkmm10ZeX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2021

وقال ناشطون هنود إن الرجل الذي أُطلق عليه الرصاص مسلم.

وقالت تقارير إن السلطات الهندية هجرت الآلاف من المسلمين من الولاية وأزالت مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراض مملوكة للدولة.