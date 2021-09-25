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سياسة|مصر

الأول منذ 10 سنوات.. لقاء وزير خارجية مصر ونظيره بالنظام السوري

وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد (منصات التواصل)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد (منصات التواصل)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202110:24 AM (مكة المكرمة)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة بنظيره في النظام السوري فيصل المقداد للمرة الأولى منذ 10 سنوات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن شكري استقبل المقداد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن اللقاء بحث سبل إنهاء الأزمة في سوريا دون تفاصيل.

ويعد اللقاء الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2011، ويعد شكري خامس وزير عربي يلتقي بالمقداد في نيويورك بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعمان والعراق.

وذكر بيان لخارجية النظام السوري أن اللقاء شهد عرضا للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مما دفع ملايين الناس للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2011 قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

وفي الآ ونة الأخيرة صرح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن هناك تباينا في مواقف الدول العربية بشأن رفع تجميد عضوية سوريا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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