رفض أممي لتغيير الحكم المدني بالسودان وحمدوك يرد على اتهامات البرهان وحميدتي

أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان (يونيتامس) أمس الأربعاء أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يرفضان أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى عسكري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس بالخرطوم بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء.

كان وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم قد أعلن الثلاثاء عن إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وضباط صف وجنود.

وشدد المسؤول الأممي على رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية مضيفا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرفضان أي حديث عن تبديل الحكم المدني إلى حكم عسكري كما يرفضون اي حديث أو محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية والانتقال السلمي نحو الديمقراطية والسلام الداخلي في السودان.

كما أكد فولكر ضرورة التزام كل المشاركين في العملية السياسية بالسودان بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

التقى رئيس مجلس الوزراء بمكتبه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة (@UNITAMS) السيد فولكر بيرتس. وأوضح @volkerperthes في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس الوزراء على ما جرى من مناقشات في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي التي تتعلق بتطورات الوضع في السودان. pic.twitter.com/rGCpmPyalT — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) September 22, 2021

وأنشأت الأمم المتحدة بعثة (يونيتامس) في يونيو/حزيران 2020 لمساعدة عملية الانتقال السياسي في السودان ودعم عملية السلام والمساهمة في حماية المدنيين خاصة في إقليم دارفور.

مجلس الأمن يدين

وأدان مجلس الأمن الدولي محاولة الانقلاب الفاشلة في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة) في وقت متأخر مساء الأربعاء.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن تضامنهم مع شعب السودان واستعدادهم لدعم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية والتزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

فلول

من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء في مقابلة مع صحيفة محلية أن من يقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة هم فلول ضد الانتقال المدني لافتا أن الجيش السوداني لا ينقلب.

وردا على سؤال حول تحميل البرهان وحميدتي قوى مدنية وسياسية وزر حدوث الانقلاب وإهمال مشاكل المواطنين أجاب حمدوك قائلا “الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة، وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح”.

السياسيون هم السبب

وخلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم الأربعاء قال البرهان إن القوى السياسية غير مهتمة بمشاكل المواطنين فيما اعتبر حميدتي أن السياسيين هم السبب في الانقلابات العسكرية.

وهاجم وزير وسياسيون في السودان أمس الأربعاء تصريحات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) حملت انتقادات حادة للقوى السياسية معتبرين أن هذه التصريحات أخطر من محاولة انقلاب وتهدد عملية التحول الديمقراطي.

تصريحات #البرهان و #حميدتي عن المكونات السياسية والمدنية وتحميلها المسؤولية تعني أن نوايا الإقصاء تتجاوز المؤسسة العسكرية إلى المكون المدني ، وأن الانقلاب الحقيقي قادم ، وعلى القوى الثورية اليقظة والحذر #السودان — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) September 22, 2021

وفي 21 أغسطس/ آب 2019 بدأت بالسودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.