الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن قرر، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطيران المدني والعسكري المغربي، وذلك بعد أقل من شهر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وقالت الرئاسة في بيان إن القرار يأتي في ظل “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”.

وأضافت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع للمجلس أن الإغلاق يشمل أيضا أي طائرة تحمل أرقام تسجيل مغربية.

#بيان

قرّر المجلس الأعلى للأمن تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،نظرا لاستمرار الاستفزازات والممارسات العدائية المغربية،الغلق الفوري للمجال الجوّي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا،التي تحمل رقم تسجيل مغربي،بدءا من اليوم. pic.twitter.com/mmWsmWodNg — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) September 22, 2021

كانت الجزائر قد قررت أواخر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مشيرة إلى “أعمال عدائية” من جانب المملكة خاصة بعد تصريحات أدلى بها مبعوث المغرب في نيويورك تؤيد تقرير المصير لمنطقة القبائل في الجزائر.