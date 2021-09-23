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سياسة

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه المجلس الأعلى للأمن في الجزائر (موافع التواصل)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه المجلس الأعلى للأمن في الجزائر (موافع التواصل)
22/9/2021

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن قرر، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطيران المدني والعسكري المغربي، وذلك بعد أقل من شهر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وقالت الرئاسة في بيان إن القرار يأتي في ظل “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”.

وأضافت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع للمجلس أن الإغلاق يشمل أيضا أي طائرة تحمل أرقام تسجيل مغربية.

 

كانت الجزائر قد قررت أواخر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مشيرة إلى “أعمال عدائية” من جانب المملكة خاصة بعد تصريحات أدلى بها مبعوث المغرب في نيويورك تؤيد تقرير المصير لمنطقة القبائل في الجزائر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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