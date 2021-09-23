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سياسة

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة داخل سوريا

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لإحدى طائراته المسيرة (غيتي-أرشيف)
صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لإحدى طائراته المسيرة (غيتي-أرشيف)
22/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202101:11 AM (مكة المكرمة)

قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل الأراضي السورية نتيجة “خلل فني”.

وقال الجيش في بيان “قبل وقت وجيز، وخلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية”.

وأوضح أن المسيرة سقطت بسبب “خلل فني” لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش سقوط طائرة مسيرة من نوع “راكب السماء” داخل الأراضي السورية أيضا نتيجة “خلل فني”.

ومن وقت لآخر تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

وكان آخر تلك الهجمات، غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية على منطقة القصير بمحافظة حمص وسط سوريا في 22 يوليو/تموز الماضي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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