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سياسة|أوكرانيا

نجاة مساعد للرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال

تعرضت سيارة شيفير إلى وابل من طلقات الرصاص (رويترز)
تعرضت سيارة شيفير إلى وابل من طلقات الرصاص (رويترز)
22/9/2021

نجا سيرغي شيفير، المستشار الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من محاولة اغتيال، اليوم الأربعاء، بعد أن أصاب وابل من الرصاص سيارته على مشارف العاصمة كييف.

وقالت السلطات إن شيفير لم يصب بأذى، لكن الشرطة قالت إن سائقه جُرح بعد أن أصابت أكثر من 10 رصاصات السيارة.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه أمكن رؤية آثار ما لا يقل عن 19 رصاصة على جانب السيارة الذي يجلس فيه السائق.

وذكرت الشرطة في بيان أنها فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الموجود حاليا في نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن محاولة الاغتيال قد تكون رسالة موجهة له.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون “لا أعرف بعد من يقف وراء هذا. إرسال رسالة لي بإطلاق النار على صديقي ضعف”.

ويقود شيفير، المقرب من الرئيس، مجموعة من المستشارين.

ووعد زيلينسكي بالتصدي للنفوذ السياسي لرجال الأعمال ومحاربة الفساد.

خبراء أجهزة الأمن يفحصون السيارة التي كان يستقلها شيفير (رويترز)

 

ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا الأسبوع قانونا رئاسيا يستهدف الحد من النفوذ السياسي لرجال الأعمال.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ثلاثة سيناريوهات: محاولة للضغط على قيادة الدولة، أو محاولة لزعزعة استقرار الوضع السياسي، أو ضلوع أجهزة مخابرات أجنبية.

وقال أولكسندر كورنينكو زعيم الحزب السياسي الذي ينتمي له الرئيس، إنه ينبغي عدم استبعاد الضلوع الروسي في الهجوم.

لكن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن التلميح بضلوع روسي محتمل “لا تمت بصلة إلى الواقع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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