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سياسة|فلسطين

سابقة خطيرة.. الاحتلال يستولي على عشرات آلاف الدونمات شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تجرف أراضي المواطنين قرب قرية كيسان (منصات التواصل)
قوات الاحتلال تجرف أراضي المواطنين قرب قرية كيسان (منصات التواصل)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202103:05 PM (مكة المكرمة)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قرارا بالاستيلاء على 48 ألف و700 دونم في قرية كيسان شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بينما شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضٍ بالقرية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قرار الاستيلاء يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بهذا الكم الهائل من الدونمات تقع جنوب شرق القرية تعود لإحدى العائلات الفلسطينية إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ.

وأضاف أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة “آبي هناحل”.

شق طريق استيطاني

في السياق، شرع مستوطنون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضٍ بالقرية. وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لـ (وفا) بأن مستوطني “آيبي هناحل” المقامة على أراضي المواطنين، شرعوا بشق طريق استيطاني في أراضٍ جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية بطول يصل إلى كيلومترين وبعرض 4 أمتار.

وأضاف غزال أن المستوطنين يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد.

يشار إلى أنه سبق الشروع بشق الطريق الاستيطاني إقدام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قبل أشهر على اقتلاع أشجار زيتون في تلك الأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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