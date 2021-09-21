أوربا تندد بموقف واشنطن من صفقة الغواصات

قالت رئيس المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين، إن طريقة التعامل مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا في إطار الشراكة الأمنية الأمريكية الأسترالية البريطانية، “غير مقبولة”.

وأضافت في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الاتحاد يريد أن يعرف “ماذا حدث ولماذا” تم التعامل مع أحد أعضائه بطريقة غير مقبولة.

بدوره ندد رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال، اليوم الاثنين، بما قال إنه “قلة وفاء” من جانب الولايات المتحدة في أزمة الغواصات.

وطالب ميشال، في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة بتوضيح ما حدث لأنه “أمر لا يمكن تفسيره”.

وأعلنت واشنطن، الأربعاء الماضي، تشكيل تحالف أمني استراتيجي باسم “أوكوس” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ما أدى إلى فسخ عقد تسليح بعشرات المليارات من الدولارات بين أستراليا وفرنسا تم توقيعه عام 2016.

وأكد مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوربي جوزيب بوريل أنّ التكتّل لم يتمّ إبلاغه أو التشاور معه بشأن الشراكة الاستراتيجية الأمنيّة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المبرم بين واشنطن ولندن وكانبيرا.

وقال قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، إن فرنسا بدأت تساورها الشكوك إزاء صفقة الغواصات مع أستراليا في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف قصر الرئاسة الفرنسي أنه لم تصدر أي تلميحات لإلغاء أي عقود عندما اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في باريس في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وتعبيرا عن غضبها، استدعت فرنسا سفيرها في الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة حيال هذا الحليف التاريخي فضلا عن سفيرها في أستراليا.