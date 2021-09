أكبر رحلة إجلاء من كابل إلى الدوحة.. طائرة قطرية رابعة تنقل ما يزيد عن 230 مسافرا (فيديو)

أعلنت قطر مساء أمس الأحد أن طائرة ركاب رابعة تابعة لخطوطها الجوية غادرت مطار كابل الدولي في أفغانستان على متنها أكثر من 230 مسافراً لنقلهم إلى العاصمة الدوحة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة ، عبر حسابها على تويتر.

وقالت لولوة الخاطر إن طائرة ركاب رابعة تابعة للخطوط الجوية القطرية غادرت مطار كابل قبل قليل حاملة على متنها أكثر من 230 مسافرًا.

وأضافت “تحمل الطائرة مواطنين من أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا.. مرحبا بكم في الدوحة قريبًا”.

Just now the 4th @qatarairways passengers flight took off from Kabul (HKIA) carrying more than 230 passengers, including Afghans & Citizens from the US 🇺🇸 Germany 🇩🇪 Belgium 🇧🇪 Ireland 🇮🇪 Canada 🇨🇦 France 🇫🇷 Italy 🇮🇹 UK 🇬🇧 Finland 🇫🇮 The Netherlands🇳🇱. Welcome in Doha shortly🙏🏼 pic.twitter.com/kS0c1xLfhD — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 19, 2021

أكبر رحلة إجلاء

ووصفت وسائل إعلام أمريكية وغربية عملية الإجلاء تلك بأنها أكبر رحلة طيران حتى الآن، من كابل إلى الدوحة.

وكتب صحفي محطة (سي بي إس) الأمريكية أحمد مختار عبر تويتر “غادرت الطائرة الرابعة التي تقل 236 راكبًا للتو من كابل إلى الدوحة”.

وتابع “كان من بين الذين تم إجلاؤهم، مواطنون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وهولندا وفنلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى عائلاتهم. إنها أكبر رحلة إجلاء منذ 31 أغسطس/آب”.

NEW:4th plane with 236 passengers just departed Kabul to Doha.Citizens from United States, United Kingdom, Germany, Belgium, Ireland, Canada, France, the Netherlands, Finland, Italy, as well as their families were among the evacuees. Its the largest evacuation flight since Aug 31 — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) September 19, 2021

وهذه الرحلة الرابعة من نوعها التي تسيرها الخطوط الجوية القطرية بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نهاية الشهر الماضي، إذ وصلت في 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري طائرتان تقلان مسافرين أمريكيين وأوربيين من كابل إلى الدوحة قبل أن ينتقلوا إلى دولهم.

ووصلت طائرة ركاب قطرية ثالثة يوم الجمعة الماضي قادمة من كابل إلى الدوحة وعلى متنها نحو 170 راكبًا بينهم مدنيون من أفغانستان وأمريكا وأوربا.

Largest flight yet Kabul-Doha. Carrying US citizens and other nationalities. https://t.co/xL7VNuERlj — Raf Sanchez (@rafsanchez) September 19, 2021

كانت طالبان قد أعلنت في 7 سبتمبر/ أيلول تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان مكونة من 33 عضوًا. وتستمر قطر في عمليات الإجلاء بعد الاتفاق مع طالبان بأن تكون ممرا آمنا.

وفي أغسطس/ آب الماضي سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبًا بما فيها العاصمة كابل بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.

CBS producer @AhMukhtar has confirmed this via Qatari officials: The flight carried 236 passengers, constituting the largest passenger evacuation flight since 31 August. https://t.co/GD9A0oL4nD — Ruffini (@EenaRuffini) September 19, 2021

واستضافت قطر مفاوضات بين واشنطن وطالبان توجت بتوقيعهما في 29 فبراير/ شباط 2020 اتفاقا لإحلال السلام نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

كما استضافت الدوحة مفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية قبل أن تتسارع الأحداث وتسيطر الحركة على البلاد.