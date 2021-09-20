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سياسة|أفغانستان

أكبر رحلة إجلاء من كابل إلى الدوحة.. طائرة قطرية رابعة تنقل ما يزيد عن 230 مسافرا (فيديو)

ركاب أفغان أمام طائرة الخطوط الجوية القطرية في مطار كابول الدولي (رويترز)
ركاب أفغان أمام طائرة الخطوط الجوية القطرية في مطار كابول الدولي (رويترز)
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202111:22 AM (مكة المكرمة)

أعلنت قطر مساء أمس الأحد أن طائرة ركاب رابعة تابعة لخطوطها الجوية غادرت مطار كابل الدولي في أفغانستان على متنها أكثر من 230 مسافراً لنقلهم إلى العاصمة الدوحة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة ، عبر حسابها على تويتر.

وقالت لولوة الخاطر إن طائرة ركاب رابعة تابعة للخطوط الجوية القطرية غادرت مطار كابل قبل قليل حاملة على متنها أكثر من 230 مسافرًا.

وأضافت “تحمل الطائرة مواطنين من أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا.. مرحبا بكم في الدوحة قريبًا”.

أكبر رحلة إجلاء

ووصفت وسائل إعلام أمريكية وغربية عملية الإجلاء تلك بأنها أكبر رحلة طيران حتى الآن، من كابل إلى الدوحة.

وكتب صحفي محطة (سي بي إس) الأمريكية أحمد مختار عبر تويتر “غادرت الطائرة الرابعة التي تقل 236 راكبًا للتو من كابل إلى الدوحة”.

وتابع “كان من بين الذين تم إجلاؤهم، مواطنون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وهولندا وفنلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى عائلاتهم. إنها أكبر رحلة إجلاء منذ 31 أغسطس/آب”.

وهذه الرحلة الرابعة من نوعها التي تسيرها الخطوط الجوية القطرية بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نهاية الشهر الماضي، إذ وصلت في 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري طائرتان تقلان مسافرين أمريكيين وأوربيين من كابل إلى الدوحة قبل أن ينتقلوا إلى دولهم.

ووصلت طائرة ركاب قطرية ثالثة يوم الجمعة الماضي قادمة من كابل إلى الدوحة وعلى متنها نحو 170 راكبًا بينهم مدنيون من أفغانستان وأمريكا وأوربا.

كانت طالبان قد أعلنت في 7 سبتمبر/ أيلول تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان مكونة من 33 عضوًا. وتستمر قطر في عمليات الإجلاء بعد الاتفاق مع طالبان بأن تكون ممرا آمنا.

وفي أغسطس/ آب الماضي سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبًا بما فيها العاصمة كابل بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.

واستضافت قطر مفاوضات بين واشنطن وطالبان توجت بتوقيعهما في 29 فبراير/ شباط 2020 اتفاقا لإحلال السلام نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

كما استضافت الدوحة مفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية قبل أن تتسارع الأحداث وتسيطر الحركة على البلاد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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