بعد سلسلة تفجيرات.. مسؤول أمريكي سابق: هذا ما يجب أن تفعله طالبان لضبط الأمن في أفغانستان (فيديو)

قال دوغلاس أوليفانت مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن حركة طالبان لديها اليد العليا في أفغانستان ولكن لديها خلافات عميقة مع الحركات المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة في خراسان.

وأضاف أوليفانت للجزيرة مباشر بعد وقوع 6 تفجيرات خلال أقل من 24 ساعة في أفغانستان “أعتقد أن هذا التشرذم وعدم التسريع في تشكيل الحكومة ربما ترك هذا الفراغ في ولاية ننغرهار”، معتبرًا أن ذلك هو ما جعل التنظيم يحاول العودة بقوة.

وقال أوليفانت إن هذه الأخطاء تحدث في أي حكومة انتقالية، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة الوضع بحذر كبير.

6 تفجيرات في يوم واحد.. من وراء تفجيرات #أفغانستان؟ pic.twitter.com/rtnArTlXJR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2021

وأكد أوليفانت أنه لا يمكن الفصل بين الوضع الأمني والسياسي، مضيفًا “إذا أرادت طالبان أن تتحكم في مختلف المقاطعات والسيطرة على هذه المجموعات فإن عليها أن تتحد مع الفرقاء السياسيين وجمع كل الأطياف للسيطرة على كافة أنحاء أفغانستان”.

وتابع “يجب تسريع المسار السياسي في كابل ليكون مختلفًا عن الفترة السابقة، ونعلم أن هناك عدم اتفاق بين أمريكا وطالبان في نقاط متعددة، ولكن سيكون ربما من المرضي أن تكون هناك حكومة مكونة من البشتون ومن أطياف أخرى حتى لو كانت تلك الحكومة ستكون تحت سيطرة طالبان”.

وأوضح أوليفانت أنه بعد انسحاب القوات الامريكية، أصبح هناك فراغ في العديد من الأماكن، خاصة مع وجود نقص في التعاون على المستوى الاستراتيجي والمخابراتي في الوقت الراهن، ولذلك سيكون من الصعب حل الإشكالات خاصة في غربي أفغانستان.

تفجيرات أفغانستان

وكانت حركة طالبان اتهمت رسميا تنظيم الدولة بتنفيذ هجمات ضدها، ونفذت عملية بحث عن مرتكبيها في مدينة جلال آباد.

وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، إن تنظيم الدولة يقف وراء التفجيرات التي وقعت خلال اليومين الماضيين في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار (شرقي البلاد) والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى بين قوات الأمن التابعة لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمدنيين.

وأضاف مجاهد أن قوات الحكومة المؤقتة -التي شكلتها طالبان مؤخرا- أجرت عملية تمشيط في أطراف مدينة جلال آباد بحثاً عن المنفذين.

وكان تنظيم الدولة تبنى أمس -في بيان بثه عبر وسائل التواصل- سلسلة التفجيرات التي وقعت السبت والأحد في جلال آباد، وقال إنها أدت لسقوط أكثر من 35 فردا من حركة طالبان بين قتيل وجريح، لكن الحركة لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.

وأمس الأحد، استهدف تفجير سيارة للشرطة وبرجاً للكهرباء في جلال آباد مما تسبب في مقتل 3 أشخاص وجَرح آخرين، كما حدث انفجار في مديرية شيرزاد بولاية ننغرهار، وقبل ذلك انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بالعاصمة مما أدى إلى جرح شخصين.