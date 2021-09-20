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سياسة|إسبانيا

نفث حمما في السماء.. لحظة ثوران بركان في جزر الكناري الاسبانية (فيديو)

طلبت السلطات من السكان مغادرة منازلهم تحسبا لثورة البركان (رويترز)
طلبت السلطات من السكان مغادرة منازلهم تحسبا لثورة البركان (رويترز)
19/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202101:41 AM (مكة المكرمة)

ثار بركان في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، الأحد، مرسلا سيلا من الحمم وعامودا من الدخان والرماد في الجو.

ويقع البركان في متنزه (كومبريه فيخا) الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت السلطات المحلية إنها بدأت في إجلاء من يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية من القرى المحيطة به.

وفور ثوران البركان حثت البلدية السكان في بيان على “التزام أقصى درجات الحذر” وعلى البقاء بعيدا عن المنطقة وتجنب القيادة على الطرق.

وطلبت السلطات من سكان القرى القريبة الذهاب إلى واحد من خمسة مراكز لإجلائهم ونشرت جنودا للمساعدة.

وأظهرت مقاطع فيديو الحمم التي ينفثها البركان وهي تتصاعد في السماء وأمكن مشاهدة أعمدة الدخان من مختلف أنحاء الجزيرة.

وطلبت السلطات في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 ألف شخص، من المواطنين في الجنوب وفي وقت سابق حزم أمتعتهم وهواتفهم المحمولة والوثائق المهمة وأي أدوية قد يحتاجون إليها حال اضطرارهم للإجلاء عن المنطقة.

وكان من المتوقع أن يثور البركان بعد تسجيل آلاف الهزات الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4 درجات على مقياس ريختر منذ السبت الماضي، كما ارتفعت طبقة الأرض قليلا في بعض الأماكن.

وفي العام 1971 قُتل رجل وهو يلتقط صورا بالقرب من تدفقات للحمم لكن لم تلحق أي أضرار بالممتلكات.

ويضم أرخبيل الكناري عددا من الجزر أشهرها كناريا الكبرى وتنريف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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