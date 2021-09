نفث حمما في السماء.. لحظة ثوران بركان في جزر الكناري الاسبانية (فيديو)

ثار بركان في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، الأحد، مرسلا سيلا من الحمم وعامودا من الدخان والرماد في الجو.

ويقع البركان في متنزه (كومبريه فيخا) الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت السلطات المحلية إنها بدأت في إجلاء من يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية من القرى المحيطة به.

وفور ثوران البركان حثت البلدية السكان في بيان على “التزام أقصى درجات الحذر” وعلى البقاء بعيدا عن المنطقة وتجنب القيادة على الطرق.

Meanwhile in #Canarias

The situation is very tense right now as the volcano eruption continues…

Nearby resident buildings can be reached by the lava#LaPalma #volcano pic.twitter.com/2TXflUD49I

— Newsistaan (@newsistaan) September 19, 2021