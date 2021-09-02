استمرار الإشادات بالدور القطري في أفغانستان.. ووفد من الدوحة لتقييم وضع مطار كابل

أكدت حركة طالبان وصول وفد فني من قطر إلى العاصمة الأفغانية كابل لتقييم أوضاع مطار حامد كرزاي الدولي.

وفي وقت سابق الأربعاء، حطت طائرة قطرية تحمل على متنها فريقا فنيا في المطار لمناقشة استئناف تشغيله، وفق مصدر قطري مسؤول لوكالة الأناضول.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم للأناضول إن “الوفد الفني القطري سيقوم بتقييم الوضع الكامل للمطار، خاصة بعد تدمير الأمريكان لكثير من الأجهزة وتخريبها”.

وأضاف أن “المحادثات المشتركة (مع طالبان) ستستمر في هذا الموضوع والتقييم القطري، للبت في تشغيل المطار وتقديم الدعم الفني لتشغيله، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي”.

والثلاثاء الماضي، صرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن المحادثات بشأن المطار ما زالت مستمرة على مستوى الأمن والتشغيل.

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شكر لقطر

في سياق متصل، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور الدوحة، أبرز المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن شكر بلاده وتقديرها لدور دولة قطر وجهودها في أفغانستان من دعم لعملية السلام وإجلاء للمدنيين.

سمو الأمير المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري سعادة هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد. https://t.co/xFVvAjTJrI pic.twitter.com/Su30hS7n6C — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 1, 2021

بدوره، تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا فيه آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، وتوجه بلينكن بالشكر لقطر لجهودها في العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان.

وفي السياق، تلقى وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بحثا خلاله استمرار التنسيق بشأن مهام الإجلاء من أفغانستان، وتوجه وزير الخارجية الفرنسي بالشكر لقطر لدورها في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية في الدوحة اليوم الأربعاء، ضرورة حماية المدنيين وحرية التنقل، وعبَّر عن أمله أن تكون المرحلة الانتقالية في أفغانستان سلمية وسلسة.

من جانبها، أثنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ على الدور القطري وإسهامه في حماية وأمن الهولنديين والأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

من جهته، أفاد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم أن نائب رئيس الشؤون السياسية للحركة شير محمد عباس ستانيكزاي التقى، ظهر الأربعاء، بالدوحة سفير تركيا بقطر مصطفى كوكصو، وناقش الاجتماع الوضع الحالي والمستقبلي للبلاد.

وقال نعيم -عبر حسابه في تويتر- إن السفير التركي أوضح لهم أن تركيا ستواصل علاقاتها ومساعدتها للشعب الأفغاني، كما أعرب وفد الحركة عن أمله في علاقات طيبة ودائمة مع تركيا.