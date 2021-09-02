أفغانستان.. طائرة قطرية ثانية تهبط في مطار كابل وتركيا تدرس مقترحات طالبان (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الأفغانية أن طائرة قطرية ثانية تحمل خبراء فنيين وصلت إلى مطار كابل لبحث إعادة تشغيله.

وكانت الطائرة القطرية الأولى وصلت أمس إلى العاصمة الأفغانية للغرض نفسه.

عاجل | وصول طائرة قطرية ثانية إلى #كابل على متنها خبراء فنيون لبحث إعادة تشغيل المطار#أفغانستان pic.twitter.com/5Q0Yewktk3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2021

وأكدت تركيا بدورها، اليوم الخميس، أنها تدرس مقترحات طالبان ودول أخرى للمساهمة في إعادة الحياة إلى المطار، إذ أكّد وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو أن الأمن “داخل وخارج” المنشأة لا يزال أولوية.

وقال تشاووش اوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة “ثمة طلبات للتعاون معنا من طالبان وبعض الدول من أجل فتح (المطار)، ونحن ندرسها جميعها”.

وأضاف “لكن الأكثر أهمية هو ضمان أمن المطار”.

ولفت تشاووش اوغلو إلى أنّ طالبان أصرّت حتى الآن على توليها أمن المطار “بيد أنّ ذلك يجب توفيره في صورة تمنح الثقة للأسرة الدولية”.

وألمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركات خاصة دون المرور عبر القوات “العسكرية أو الأمنية لدولة” ما، وقال “ثمة شركات متخصصة في هذا المجال نعمل معها نحن وغيرنا من الدول”.

#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي ونظيرته الهولندية

https://t.co/KM0THvETOh — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 2, 2021

أضرار بالملايين

من جهته، كشف رئيس هيئة الطيران المدني الأفغاني المولوي رحمة الله كلزار أن الفريق الفني القطري الذي وصل البلاد شرع في تقييم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، ووضع خططا لتشغيله قريبا.

وأوضح للجزيرة أن أضرار المطار بلغت نحو 4 ملايين دولار أمريكي، مشددا على أن الرادار وبرج المراقبة دمرا بالكامل، كما دمرت صالات الانتظار نسبيا ولحقت أضرار جسيمة بالطائرات والمكاتب التابعة لشرطة الطيران الوطنية.

وأكد كلزار أن الرحلات الداخلية ستبدأ من الجمعة، في حين سيستغرق استئناف الرحلات الخارجية بعض الوقت.

وأشار إلى أن الهيئة ستطلب من دولة قطر المساعدة في النقل الجوي، فضلًا عن جاهزية الجانب الأفغاني لعقد اتفاقيات شراكة مع الدوحة.

تواصل مع تركيا

من جانبه، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن بلاده تتواصل مع تركيا بشأن إمكانية تقديم الدعم الفني في مطار كابل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب “ما زلنا في إطار عمليات التقييم بشأن مطار كابل، ولا مؤشر واضحا على متى يكون جاهزا لإعادة تشغيله”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطانيhttps://t.co/Zh1L6XS88l#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/Sb23nnycki — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) September 2, 2021

وتابع “متفائلون بقدرتنا على إعادة تشغيل المطار في أسرع وقت ممكن”.

وشدد الوزير القطري على استمرار جهود الدوحة لتحقيق التوافق الدولي في أفغانستان، ومواصلة الدور القطري وسيطا محايدا بين الأطراف الأفغانية، وأردف “الجهود متواصلة لضمان الخروج الآمن لمن يرغب بمغادرة أفغانستان”.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الدوحة قامت بجهود استثنائية خلال أزمة الإجلاء من أفغانستان، و”نقدر جدا ما قامت به قطر في هذه الظروف”.

واستطرد “بحثنا مع القطريين مواصلة عمليات الإجلاء مستقبلا، ونشكر الدوحة على قبولها نقل سفارتنا في كابل إلى الدوحة”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/kp8vHoD5Mm — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) September 2, 2021

مساعدة هولندية

وقالت سيجريد كاج وزيرة الخارجية الهولندية، اليوم الخميس، إن هولندا تريد دعم تركيا وقطر في محاولة إعادة فتح مطار كابل لاستئناف عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأضافت أن حكومة بلادها مستعدة لتقديم مليون يورو (1.19 مليون دولار) للتمويل وتوفير أشخاص للمساعدة في محاولات استئناف رحلات الإنقاذ.

وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات في أنقرة التي زارتها لإجراء محادثات دبلوماسية، ونشرت وكالة (إيه. إن. بي) للأنباء أولا تلك التصريحات ثم أكدها فيما بعد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية.