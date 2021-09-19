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سياسة|تركيا

أردوغان: نتخذ خطوات لبناء مفاعلات نووية جديدة ولدينا آلاف من المهندسين المتخصصين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202111:42 AM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوات تتخذها حكومته لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد.

ونشر أردوغان أمس السبت عبر حسابه على تويتر مشاهد من لقاء عقده الجمعة مع شباب جامعيين في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وقال في كلمة خلال اللقاء إن مشاريع الطاقة النووية في سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزز قوة الطاقة المتجددة وتساهم في تخفيض الأسعار.

 

وأشار إلى أن محطة آق قويو النووية التي يجري بناؤها في مرسين حاليًا ستشكل نموذجًا في هذا الإطار وسيكون لها دور مهم في تأمين العاملين.

وذكر أن تركيا اكتسبت 13 ألف مهندس متخصص بالطاقة النووية وأن هذا العدد سيزداد أكثر وهذا يعني إعداد العاملين للمحطات الثانية والثالثة مبكرًا.

وأفاد بأن حكومته تخطط لافتتاح الوحدة الأولى من آق قويو في النصف الأول من 2023 وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الثلاث الأخرى في أقرب وقت.

يشار إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010 اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة آق قويو في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل عام 2023 بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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