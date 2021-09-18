“انتهاك لسيادة لبنان”.. ميقاتي يفجر جدلا بسبب شحنات الوقود الإيرانية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس الجمعة إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد عبر سوريا “انتهاك لسيادة لبنان”.

لكنه أضاف خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية “ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية”.

وكانت أول شحنة من مادة المازوت الإيراني قد وصلت الخميس إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان عبر سوريا، وسيتم توزيع قسم منها وبيع قسم آخر وفق خطة وضعها حزب الله.

وقالت قناة (إل بي سي أي ) اللبنانية في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة إن مجموعة ناقلات جديدة تحمل وقودًا إيرانيًا دخلت لبنان عبر منطقة الهرمل.

وتقع الهرمل في الطرف الشمالي من سهل البقاع وهي منطقة يسكنها بشكل رئيسي الشيعة الذين يستمد حزب الله دعمه منهم.

وأثارت تصريحات ميقاتي جدلا وانقساما واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره كثير من الناشطين غير مكترث لمعاناة الشعب اللبناني من حصار وتجويع وفقر، وفق تعبيرهم.

سؤال انت عملتي استفتاء شعبي مين حزين و مين سعيد حتى عم تحكي بإسم الشعب ؟ انا بالنسبة الي بسنة ٢٠٢١ انو كون مبسوط بدخول كم صهريج مازوت و بنزين على بلدي لي هو حق شرعي لأي مواطن بتكوني غلطانة انا حاليا مستحي اني لبناني لأن الزل لي عم نعيشو ما حدا بيقبلو — nassimalhelou (@nassimalhelou) September 17, 2021

وفي 14 أغسطس/ آب الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات ضد كيانات وأشخاص قالت إنهم يساهمون في تهريب النفط لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان آنذاك إن مسؤولين كبار في فيلق القدس يستخدمون العائدات من تورطهم في صادرات النفط الإيراني للمساعدة في تمويل أنشطة المجموعة المزعزعة لاستقرار المنطقة، حسبما نقلت (سي إن إن).

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران في أغسطس/آب 2019 وأتبعتها بعقوبات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني لنفس العام وذلك بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في مايو/أيار 2018.

أين هي مشاعر #ميقاتي وأمثاله من معاناة الشعب اللبناني واذلاله؟؟

اطمئنوا فإن حزنهم باقٍ ومستمر إلى ما شاء الله..

أي دمعة حزن لا..🤓#ميقاتي_الحزين pic.twitter.com/hjtXpPYFsY — Douaa | دعاء (@Em__Hamada) September 17, 2021

الحكومة الجديدة

وعن مشاركة حزب الله في الحكومة قال ميقاتي إن “الحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع”. وأشار إلى إن حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب.

ويشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة التي تتألف من 24 وزيرًا، وزراء من أحزاب لبنانية عدة منها حزب الله المتمثل بوزير​ الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى. أما عن الموقف الأمريكي من الحكومة فلفت ميقاتي إلى أنه تلقى عدة رسائل دعم من الإدارة الأمريكية.

#نجيب_ميقاتي "انا حزين على انتهاك سيادة".

هلق استقدام النفط خلافا لأوامر الأميركي ومجتمعه الدولي..زعّلك،

بس حصار لبنان ومحاولة تركيعه تماشيا مع "متطلبات" الأميركي ومجتمعه..ما زعّلك،

وعملية نهب لبنان وتجويع شعبه..ما زعّلتك،

قول طبيعي، ف بهيدي إلك حصة و..طريق فوربس مبللة بالدموع — omar wakim (@omarnwakim) September 18, 2021

وبخصوص التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قال “لن نسمح لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها مع الأخذ بالاعتبار الأصول الدستورية والقانونية”.

كانت الحكومة اللبنانية قد تشكلت برئاسة ميقاتي عقب 13 شهرًا من التعثر إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ومنذ نحو عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تسببت بانهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

ميقاتي عن إدخال حزب الله النفط إلى لبنان

أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان.

دولة الرئيس كرمال هيك منقترح عليك لانو شفناك صادق بدموعك انو تكبلك كم ١٠٠ مليون دولار من جيبتك وعرق جبينك لقرطن منا ومن الاسكان وتدعم فيهم النفط شي ٥ سنين وبلا كترت حكي وتمثيل — Laura (@New1Laura) September 18, 2021