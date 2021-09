فرنسا تغلق دار نشر إسلامية بارزة لـ”تعارضها مع قيم الغرب”.. ما علاقة خالد بن الوليد؟

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان اتخاذ إجراءات لإغلاق مركز (النوى) للنشر والدراسات، بمنطقة أريج جنوب غربي البلاد “للاشتباه في ارتباطها بأنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية”.

وقال دارمانيان أمس الجمعة في تغريدة نشرها على تويتر “بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد”.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين، وأشار إلى أن الدار كانت على ارتباط “بالجهاديين” وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية، على حد تعبيره.

وقال مركز النوى للنشر والدراسات، عبر بيانين بالعربية والفرنسية، إن المركز معرض للحل الإداري وتجميد الأصول البنكية لأسباب سياسية فقط، نافيًا كل الاتهامات “الباطلة” التي ساقها دارمانيان.

وأضاف عبر تويتر “انحراف وتطرف النموذج السياسي الفرنسي يترجم بهذه التصرفات التعسفية من قبيل الحل الإداري للمنظمات الإنسانية، خاصة وأن هذا الغرق هو الأول من نوعه في تاريخ فرنسا الحديثة: حظر دار للنشر”.

ويعد “مركز نوى للدراسات الشرقية والترجمة” دار نشر “ترابطية” تقدم نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها دار نشر لديها “الإرادة لتعزيز العلوم الإنسانية والسياسية الناتجة عن التراث الإسلامي والمساهمة في تجديد هذه التخصصات من خلال دراسة العالم الغربي والعلوم الغربية والتاريخ ومن الأفكار والمذاهب السياسية المعاصرة”.

وعلقت (كيغ CAGE) وهي منظمة مقرها لندن وتهدف لتمكين المجتمعات المتأثرة بالحرب على الإرهاب، على قرار وزير الداخلية الفرنسي بالقول “إن دارمانيان بدأ حل دار النشر الإسلامية الفرنسية المعروفة وجُمدت روايتها وكاتبيها الرئيسيين، عصام آيت يحيى وأبو سليمان الكعبي”.

وأضافت أن الأسباب المعطاة لحل الدار هو أن “الخط التحريري مناهض للعالمية ويتحدى القيم الغربية بشكل مباشر. وقد نشرت عدة مؤلفات شرعية للجهاد وهي سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه”.

2) The reasons given were that @NAWA_Editions editorial line is clearly anti-universalist and directly challenging Western values. It has disseminated several works legitimising jihad" – namely, a biography of Khalid Ibn Al Walid, ra. #Islamophobia #France

وتابعت في سلسلة تغريدات، أن هذا القرار “يأتي في نمط الحل بمرسوم من قبل الحكومة الفرنسية خلال العام الماضي، بما في ذلك قرارات الجمعية الخيرية (بركة سيتي) ومنظمة (CCIF)”.

واختتمت بالقول “قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، تصعد حكومة ماكرون من استخدام سلطتها الوحشية للالتفاف على منافستها اليمينية المتطرفة الجبهة الوطنية، مما يجعل حياة المسلمين لا تطاق وتحرمهم من حرية ممارسة عقيدتهم”.

4) Leading up to the Presidential election next year, the Macron gov is escalating the use of its draconian power to outflank its far-right competitor the National Front, making life for Muslims intolerable and denying them freedom to practice their faith.#Islamophobia #France

— CAGE (@UK_CAGE) September 17, 2021