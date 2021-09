جامعة نيويورك تكشف “خوارزميات” إسرائيلية لحجب المحتوى الفلسطيني على المنصات

كشف بحث علمي لجامعة نيويورك بعض تفاصيل حملة تشنها إسرائيل ضد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل عبر “خوارزميات” إلكترونية تقوم برصد المحتوى الفلسطيني والإبلاغ عنه باعتباره “محتوى عنيف يجب إزالته”.

وذكر أن هناك وحدات إلكترونية محترفة في إسرائيل تقوم برصد كميات كبيرة من المحتوى الفلسطيني والتبليغ عنه، ما يتسبب في اختلال التوازن لعدم امتلاك الفلسطينيين لهذه الأساليب على وسائل التواصل الاجتماعي.

البحث أعده كل من: بول باريت وجوستين هندريكس وجرانت سيمز من جامعة نيويورك، وجاء تحت عنوان “تأجيج النار: كيف تكثف وسائل التواصل الاجتماعي الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة؟”.

New York University's Paul Barrett ( @AuthorPMBarrett ) discusses a new report on the influence of social media on political polarization.

واتهم البحث الذي صدر مؤخرا، شركة فيسبوك بالمساهمة في انتشار الأفكار المتطرفة والمناخ السياسي المثير للانقسام.

وأوضح أن فيسبوك قامت بإنشاء “مركز عمليات خاص” في إسرائيل، فيه موظفين يجيدون اللغة العربية لرصد المحتوى الفلسطيني، وأن معظم المنشورات المؤيدة للفلسطينيين تمت إزالتها من قبل فيسبوك وتويتر لأنها تضمنت كلمات مثل “شهيد” و”مقاومة” ما يؤدي إلى تشغيل “الخوارزميات”.

وأشار البحث إلى معلومات مضللة على شكل مقاطع فيديو وصور ونصوص تمت مشاركتها على مختلف وسائل التواصل لتأجيج التطرف لدى المتلقين.

This week @AuthorPMBarrett, Grant Sims and I published a report on the relationship between social media, political polarization and its consequences. This report by @JeffHorwitz & @keachhagey does more than confirm our conclusions- it shows it is a crisis.https://t.co/KoLxyyz9iv

— Justin Hendrix (@justinhendrix) September 15, 2021