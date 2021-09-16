87 حالة كل دقيقة.. بابا الفاتيكان يدين عمليات الإجهاض ويعتبرها قتلا

أدان بابا الفاتيكان فرانسيس عمليات الإجهاض قائلا إنها “جريمة قتل”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أمس الأربعاء، على متن طائرة أقلته لدى عودته من جولة خارجية شملت المجر وسلوفاكيا.

وذكر البابا فرانسيس أن الإجهاض أكثر من مجرد مشكلة وأن القضية تتعلق بالحياة البشرية.

وأضاف “الإجهاض جريمة قتل، من يقوم بعملية الإجهاض يقتل، يجب احترام حياة الإنسان، هذا الأمر واضح للغاية، هل من المقبول قتل الناس لحل مشكلة ما؟ هل من الصواب استئجار قاتل لقتل شخص ما؟”.

وفي حديثه عن زواج المثليين، قال إن الزواج بين الرجل والمرأة أمر مقدس وليس للكنيسة أي سلطة لتغيير هذه القداسة.

وحول عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، أكد البابا أن جميع من في الفاتيكان تقريبا تلقى اللقاح ما عدا قلة قليلة.

إحصاءات

وبحسب موقع وورلد ميتر فقد بلغ عدد حالات الإجهاض في العالم منذ بداية العام الحالي حتى الآن نحو 30.2 مليون حالة إجهاض.

ووفق منظمة الصحة العالمية، هناك ما يقدر بنحو 40-50 مليون حالة إجهاض في العالم كل عام، ما يعني حدوث 125 ألف حالة إجهاض يوميًا، ونحو 5.2 ألف حالة إجهاض كل ساعة، ونحو 87 حالة إجهاض كل دقيقة.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تكون نصف حالات الحمل غير مقصودة، ويتم إنهاء 4 من كل 10 حالات بالإجهاض، وتجرى أكثر من 3000 عملية إجهاض يوميًا.