شيخ الأزهر: فلسطين قضية المسلمين الأولى ونضال شعبها مصدر فخر

قال شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الخميس، إن “فلسطين هي قضية المسلمين الأولى”.

وأضاف الشيخ الطيب أن نضال الشعب الفلسطيني “المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة سيظل مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم”.

جاء ذلك خلال استقباله محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.

وتابع الطيب “سيظل الإرهاب الصهيوني دليلا دامغا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب”.

بدوره، قال مستشار الرئيس الفلسطيني إن “جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف”.

وأضاف أن الأزهر “ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أمس الأربعاء، إن “307 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

ودعت جماعات إسرائيلية متشددة إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد خلال فترة يوم الغفران اليهودي، الذي بدأ مساء أمس الأربعاء وينتهي مساء اليوم الخميس.