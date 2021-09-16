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سياسة|فلسطين

محامي الأسير محمود العارضة يكشف تفاصيل الهروب من سجن جلبوع وكواليس المطاردة (فيديو)

15/9/2021

قال رسلان محاجنة محامي الأسير الفلسطيني محمود العارضة إن الأخير كلفه خلال لقائه به بنقل ثلاث رسائل.

وأضاف محاجنة في لقاء مع (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، إن محمود أبلغه بأنه والأسرى لم يكونوا خائفين من سكان القرى والمدن العربية التي مروا بها بعد هروبهم من سجن جلبوع.

وذكر محاجنة أن محمود أبلغه أنه كان على يقين من أنه سيحصل على المساعدة إذا طلبها من أي من سكان القرى والبلدات العربية، لكنه امتنع عن ذلك حفاظا عليهم ولعدم توريطهم في قضايا جنائية من قبل قوات الاحتلال.

وقال إنهم تجنبوا دخول القرى العربية خوفا عليهم وحتى لا يتحمل أهلها أي مسؤولية في المستقبل.

ووجه محمود العارضة تحية إلى أهل مدينة الناصرة ورفض الرواية الإسرائيلية بأن يكون أحد سكانها هو من أبلغ عنهم.

وقال إن إعادة اعتقالهم جاء بطريق المصادفة ولم يقم أي شخص من الناصرة بالتبليغ عنهم، كما أشيع.

وأوضح أن قوات الاحتلال أعادت اعتقالهم بعد أن مرت سيارة شرطة تابعة لها بجانبهم وتوقفت عندما رأتهم وطلبت تعزيزات قبل أن يتم اعتقالهم.

وأكد محمود العارضة في رسالته الثالثة أن عملية هروبهم نجحت في توحيد الشعب الفلسطيني حول قضية الأسرى، وبل وإعادة التركيز على القضية على المستوى الدولي.

وذكر رسلان محاجنة أن محمود تعرض لتحقيق قاس استمر لساعات طويلة ويخضع لحبس انفرادي في زنزانة ضيقة.

ونقل محاجنة عن محمود أنه المسؤول عن التخطيط والتنفيد لعملية الهروب عبر النفق.

وأضاف أن حفر النفق استغرق نحو عشرة أشهر، استخدموا خلالها الأسرى الصحون والملاعق وأية أداة صلبة كانوا يحصلون عليها.

وأوضح رسلان محاجنة أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها محمود حفر نفق في سجن إسرائيلي. إذ سبق وحاول حفر نفق في سجن شطة عام 2014 لكن سلطات الاحتلال اكتشفت النفق بالصدفة بعد حفر نحو ثلاثة أرباعه.

وقال رسلان إن محمود أبلغه أن الأسرى توجهوا إلى قرية قريبة من السجن بعد هروبهم، قبل أن يتفرقوا إلى ثلاث مجموعات تتكون كل مجموعة من أسيرين.

وأضاف أن كل مجموعة لم تعرف ماذا حدث للآخرين.

بدورها قالت حنان الخطيب محامية الأسير الفلسطيني يعقوب غوادرة إن الأخير تعرض لضغط نفسي شديد من قبل قوات الاحتلال بعد إعادة القبض عليه.

وذكرت أنه أبلغها بأنه غير نادم على محاولة الهروب وإنه سيحاول الهرب مرة أخرى إلى أن يعود إلى منزله حرا طليقا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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