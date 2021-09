إدانة رئيس إندونيسيا بإهمال معالجة تلوث الهواء في العاصمة

قضت محكمة إندونيسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس جوكو ويدودو و6 مسؤولين كبار آخرين قد أهملوا حقوق المواطنين في الحصول على هواء نقي في العاصمة جاكرتا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة مقاطعة جاكرتا المركزية أمرت الحكومة بتحسين نوعية الهواء الرديئة في جاكرتا.

وأضافت أن الحكم جاء انتصارا لدعوى قضائية رفعها 32 من سكان المدينة، قبل عامين، في إطار تحالف مبادرة الهواء النظيف، ضد الرئيس ووزراء البيئة والصحة والداخلية السابقين سيتي نوربايا ونيلا مويلوك وتجيجو كومولو.

وشملت قائمة المدعى عليهم أنيس باسويدان حاكم مقاطعة جاكرتا، ورضوان كامل حاكم مقاطعة جاوة الغربية، ووحيد الدين حليم حاكم مقاطعة بانتن.

Indonesia's president was found guilty of environmental negligence for high air pollution, after citizens sued.

Air pollution in Jakarta causes an average 5.5 years lower life expectancy, say researchers, with toxic air particles linked to 9,000+ deaths in 2021 alone. pic.twitter.com/KEZVC8HUlI

— AJ+ (@ajplus) September 16, 2021