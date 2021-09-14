فيسبوك تعفي مشاهير من مراجعة منشوراتهم

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة (فيسبوك) طورت برنامجا يتيح لبعض المشاهير والمسؤولين السياسيين والمستخدمين المعروفين للإنترنت عدم الخضوع للقواعد بشأن الإشراف على مضمون منشوراتهم كسائر المستخدمين.

وأكدت الصحيفة أنه استنادا إلى وثائق داخلية للشركة لا يطبق البرنامج، المسمى “كروس تشيك” أو “إكس تشيك”، أساليب المراقبة التي يتبعها مع المنشورات على الحسابات العادية مع الحسابات التابعة للشخصيات المهمة على فيسبوك وإنستغرام.

وضم هذا البرنامج حوالي 5.8 ملايين مشترك سنة 2020. وبعض هؤلاء تم إعفاؤهم من القواعد، فيما يمكن لآخرين نشر رسائل تنتهك نظريا الإرشادات بانتظار مراجعة الموظفين في فيسبوك.

وعلق الناطق باسم فيسبوك أندي ستون في سلسلة تغريدات قائلا إن هذا الأمر لا يعني وجود “نظامي عدالة” منفصلين.

وأكد أن أصحاب بعض الصفحات أو الحسابات يخضعون لعمليات تدقيق إضافية للتأكد من تطبيق القواعد بطريقة ملائمة و”تفادي الأخطاء”.

وقال إن فيسبوك تدرك أن “تطبيق القواعد ليس مثاليا وبأن هناك تسويات تحصل للتوفيق بين السرعة والدقة”.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن فيسبوك سمحت على سبيل المثال سنة 2019 لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار بأن ينشر صورا عارية لامرأة كانت تتهمه باغتصابها، قبل أن يمسحها لاحقا.

كما سمحت المجموعة أيضا لبعض الحسابات بنشر معلومات وُصفت بأنها كاذبة من جانب متخصصين في تقصي صحة الأخبار على فيسبوك، بما يشمل ادعاءات عن مخاطر اللقاحات وأخرى عن تغطية وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون شبكات مزعومة لاستغلال الأطفال جنسيا أو بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وصف جميع طالبي اللجوء بأنهم “حيوانات”.

ويرى مجلس المراقبة التابع للشركة أن تطبيق تدابير خاصة بشأن الإشراف على مضمون المنشورات أمر مزعج.

وأعرب المجلس “مرارا عن قلقه إزاء نقص الشفافية في مسار الإشراف على مضمون ما ينشر في فيسبوك، خصوصا فيما يتعلق بالإدارة غير المتماسكة من الشركة للحسابات الأكثر متابعة”.