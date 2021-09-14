انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

غير مكترث بوجودهم.. فلسطيني يؤدي الصلاة أثناء اقتحام جنود الاحتلال متجره بالضفة (فيديو)

14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202102:36 PM (مكة المكرمة)

تداولت حسابات فلسطينية وعربية عبر منصات التواصل، مقطع فيديو لشاب فلسطيني يؤدي الصلاة رغم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي متجره بإحدى قرى الخليل في الضفة الغربية.

وظهر في المقطع الذي التقطته على ما يبدو إحدى كاميرات المراقبة، جندي إسرائيلي يفتش المحل ويعبث بمحتوياته بينما لم يكترث له الشاب أو يعره انتباهًا بل قام بسحب سجادة الصلاة بهدوء من على أحد الأرفف ثم بدأ الصلاة.

وحدثت الواقعة عصر أمس الإثنين بأحد المحال التجارية الواقعة في مدينة دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة المحتلة، وهي المدينة التي شهدت مداهمات أمس حيث تقع فيها قرية دير العسل التي ينتمي إليها منفذ عمليتي الطعن في القدس أمس، باسل شوامرة.

وأطلقت شرطة الاحتلال أمس النار على الشاب شوامرة في المحطة المركزية للحافلات بالقدس بعد أن قالت إنه طعن إسرائيلييْن اثنين.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته قالت هيئة البث الإسرائيلي إن جيش الاحتلال أحبط محاولة فلسطيني طعن أحد الجنود بالسكين عند مفرق عتصيون جنوب بيت لحم.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة بالضفة أثناء تفريق مسيرات داعمة للأسرى في سجون الاحتلال وبخاصة أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

آليات الاحتلال تتوغل شمالي غزة عقب تجدد القصف وإطلاق نار على شاب بالضفة (فيديو)

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الإثنين سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني جنوب بيت لحم بعد ساعات من احتدام مواجهات شمالي الضفة الغربية.

13/9/2021
المزيد من سياسة

اعتقال رجل بحوزته “ساطور” أمام مقر لجنة للحزب الديمقراطي في واشنطن (فيديو)

العثور على سبائك ذهبية وملايين الدولارات في منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق (فيديو)

أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني (يسار) والرئيس أشرف غني (مواقع التواصل)

العدالة والتنمية التركي: نشاط شركة لافارج الفرنسية مثال على الجرائم ضد الإنسانية

عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم (الجزيرة مباشر)

واقعة “السجود للكلب”.. حبس طبيب ثان وإصابة المجني عليه بوعكة صحية ومصريون يسردون وقائع مشابهة

نقل الممرض ضحية واقعة السجود للكلب للمستشفى إثر وعكة صحية (وسائل إعلام مصرية)
الأكثر قراءة

“ذا انترسيبت” يكشف قصة “مفتول العضلات” الذي زرعه “إف بي آي” للتجسس على المسلمين

عبر عرضه خدمات اللياقة البدنية على المسلمين، اعتقد &#34;إف بي آي&#34; أن مونتيلي سيكون قادرا على بناء الثقة معهم (غيتي)

رواية إسرائيلية عن موقع الأسيرين الفارين وتحذيرات بشأن مصير الأسرى المعاد اعتقالهم (فيديو)

الأسيران الفاران أيهم فؤاد كمامجي ومناضل نفيعات (منصات التواصل)

“خانة الديانة” في بطاقة الهوية المصرية تثير جدلا وسجالا على الهواء (فيديو)

“بردا وسلاما يا بطل”.. رسالة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

الأسير محمد العارضة مع والدته الحاجة صبحية (مواقع التواصل)