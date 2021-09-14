غير مكترث بوجودهم.. فلسطيني يؤدي الصلاة أثناء اقتحام جنود الاحتلال متجره بالضفة (فيديو)

تداولت حسابات فلسطينية وعربية عبر منصات التواصل، مقطع فيديو لشاب فلسطيني يؤدي الصلاة رغم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي متجره بإحدى قرى الخليل في الضفة الغربية.

وظهر في المقطع الذي التقطته على ما يبدو إحدى كاميرات المراقبة، جندي إسرائيلي يفتش المحل ويعبث بمحتوياته بينما لم يكترث له الشاب أو يعره انتباهًا بل قام بسحب سجادة الصلاة بهدوء من على أحد الأرفف ثم بدأ الصلاة.

الله أكبر.. أهل الخليل أبطال صناديد والله..#شاهد شاب يؤدي الصلاة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمكان عمله في دورا جنوب الخليل غير مكترث بوجودهم pic.twitter.com/49ord0XZN2 — أميرة فؤاد #غزة (@Ameera_Nahhal) September 13, 2021

وحدثت الواقعة عصر أمس الإثنين بأحد المحال التجارية الواقعة في مدينة دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة المحتلة، وهي المدينة التي شهدت مداهمات أمس حيث تقع فيها قرية دير العسل التي ينتمي إليها منفذ عمليتي الطعن في القدس أمس، باسل شوامرة.

وأطلقت شرطة الاحتلال أمس النار على الشاب شوامرة في المحطة المركزية للحافلات بالقدس بعد أن قالت إنه طعن إسرائيلييْن اثنين.

الشاب الفلسطيني (باسل خالد شوامرة) من قرية "دير العسل الفوقا" بمحافظة الخليل، يُصاب بجروح خطيرة بعد إطلاق الرصاص عليه، إثر طعنه لمستوطنيْن في محطة حافلات في القدس.

صورة الشاب أدناه تحمل رسائل لمن يريدون دفن هذه القضية؛ ولمقاولي "التعاون الأمني" في آن.

جيل إثر جيل يواصل المسيرة. pic.twitter.com/u26JDATgiM — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 13, 2021

وفي وقت سابق من اليوم ذاته قالت هيئة البث الإسرائيلي إن جيش الاحتلال أحبط محاولة فلسطيني طعن أحد الجنود بالسكين عند مفرق عتصيون جنوب بيت لحم.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة بالضفة أثناء تفريق مسيرات داعمة للأسرى في سجون الاحتلال وبخاصة أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد.