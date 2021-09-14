بعد لقائه بشار الأسد.. بوتين يدخل العزل الذاتي بسبب إصابة أفراد محيطين به بكورونا (فيديو)

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين أعلن عن قراره خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، لكنه في حالة صحية جيدة “تماما” وغير مصاب بالمرض، حسبما نقل موقع قناة روسيا اليوم.

ولذلك لن يسافر بوتين (68 عاما) إلى طاجيكستان هذا الأسبوع لحضور اجتماعات أمنية إقليمية مزمعة وسيشارك عبر الفيديو.

وقال الكرملين إن بوتين اتخذ قرار العزل الذاتي بعدما التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين أمس الاثنين وبالتشاور مع الأطباء.

ونقل عن الرئيس الروسي قوله إن القرار ناتج عن تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به وإن العزل سيستمر لفترة معينة من الوقت.

والأحد اجتمع بوتين بأعضاء الفريق البارلمبي الروسي في الكرملين وقال حينئذ إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

#Kremlin: Ceremony for presenting state decorations to winners of 2020 Summer Paralympics in Tokyo https://t.co/CUYNW5i203 pic.twitter.com/1cmfAvO1c1 — President of Russia (@KremlinRussia_E) September 13, 2021

ويشير قرار بوتين الدخول في عزل ذاتي إلى خرق محتمل للنظام الصارم المعمول به للحفاظ على صحة الرئيس الروسي الذي سيبلغ 69 عاما الشهر المقبل، وإبعاده عن أي مصاب بكوفيد-19.

ويضطر زوار الكرملين للمرور عبر أنفاق تعقيم خاصة، وتلقى بوتين جرعتين من لقاح سبوتنك-في الروسي كما يخضع الصحفيون الذين يحضرون أنشطة الرئيس لفحوص عديدة ويُطلب ممن يلتقي بهم ببوتين الدخول في الحجر الصحي قبل اللقاء والخضوع للفحص.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن بوتين خالط أفرادا في حاشيته أصيبوا بكوفيد-19.

وأضاف “نعلم بالطبع من أصيب في حاشية الرئيس ونظام العزل الذاتي لا يؤثر على عمل الرئيس تأثيرا مباشرا”.

وتابع “اللقاءات الشخصية لن تتم لفترة. لكن هذا لا يؤثر على وتيرتها وسيواصل الرئيس نشاطه عبر الفيديو”.

وردا على سؤال إن كانت نتائج فحوص بوتين سلبية قال بيسكوف “نعم بالطبع. الرئيس في حالة صحية جيدة تماما”.