بعد لقائه بشار الأسد.. بوتين يدخل العزل الذاتي بسبب إصابة أفراد محيطين به بكورونا (فيديو)

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين أعلن عن قراره خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، لكنه في حالة صحية جيدة “تماما” وغير مصاب بالمرض، حسبما نقل موقع قناة روسيا اليوم.

ولذلك لن يسافر بوتين (68 عاما) إلى طاجيكستان هذا الأسبوع لحضور اجتماعات أمنية إقليمية مزمعة وسيشارك عبر الفيديو.

وقال الكرملين إن بوتين اتخذ قرار العزل الذاتي بعدما التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين أمس الاثنين وبالتشاور مع الأطباء.

ونقل عن الرئيس الروسي قوله إن القرار ناتج عن تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به وإن العزل سيستمر لفترة معينة من الوقت.

والأحد اجتمع بوتين بأعضاء الفريق البارلمبي الروسي في الكرملين وقال حينئذ إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

