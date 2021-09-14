العدالة والتنمية التركي: العلاقات مع مصر تشهد تطبيعا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد تطبيعا في الوقت الراهن.

وأشار جليك إلى بدء محادثات ثنائية بشأن عدة ملفات مثل التطورات في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة: “نحن سعداء بهذا. مصر هي أحد الشركاء المهمين لبلدنا. في العام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري 4.85 مليار دولار”.

وذكر جليك أن هناك روابط تاريخية وعلاقات صداقة بين البلدين ومسؤوليات تفرضها المشاركة في حوض البحر المتوسط.

وأكد أن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة يظهر التقدم مرحلة أخرى إلى الأمام.

وأعرب جليك عن ترحيبه بالتقدم في تطبيع العلاقات بين دولتين قويتين وعريقتين، مشيرا إلى أهمية إيجاد استراتيجيات أكثر تقاربا حول المشكلات الإقليمية.

المحادثات بين مصر وتركيا في القاهرة (مواقع التواصل)

واستضافت العاصمة التركية أنقرة قبل أيام الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وقال بيان مشترك صدر في ختام الجولة إن الوفدين تناولا “قضايا ثنائية وعددا من الموضوعات الإقليمية مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط”.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا “على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة في شهر مايو/أيار الماضي.