مسلحون ينسفون سور سجن في نيجيريا ويطلقون سراح مئات النزلاء

قالت السلطات النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلا.

وقالت وزارة الداخلية إن جنديا وشرطيا قتلا في الهجوم فيما لا يزال حارسان مفقودين.

وقالت السلطات إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس السجن.

وقالت وزارة الداخلية إن 28 من أصل 294 نزيلا ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266.

وأشارت الوزارة إلى أن السجن، الذي يقع في بلدة كابا بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا، كان متوسط الحراسة.

(موافع التواصل)

وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام بعد أن هاجم مسلحون سجنا في بلدة أويري بولاية إيمو في جنوب شرق البلاد في أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.

كما تمكن مسلحون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من إطلاق سراح نحو ألفي نزيل من داخل سجنين في ولاية إيدو الجنوبية.