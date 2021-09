وصول أول رحلة تجارية إلى كابل ومباحثات قطرية فرنسية بشأن أفغانستان (فيديو)

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات اليوم الإثنين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور الدوحة حاليًا.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وآخر التطورات الميدانية بشقيها الأمني والسياسي، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقال وزير الخارجية القطري في تغريدة عبر تويتر “أسعدني الترحيب بزميلي وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي في الدوحة للتباحث في الشراكة الثنائية والملفات الإقليمية. ترى دولة قطر أن المصالحة الوطنية الشاملة هي صمام الأمان الوحيد أمام الأزمة الأفغانية”.

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المملوكة للدولة إن الشركة قامت بتسيير أول رحلة تجارية لها من إسلام اباد إلى العاصمة الأفغانية كابل منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله خان إن الطائرة غادرت إسلام أباد في رحلة تجارية مستأجرة من البنك الدولي وعلى متنها مسؤولون من البنك وصحفيون.

وهذه أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تهبط في كابل بعد انتهاء انسحاب القوات الأجنبية وعملية إجلاء ضخمة من أفغانستان في 31 أغسطس/آب.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قامت بتسيير رحلة مستأجرة من كابل إلى الدوحة في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري وعلى متنها نحو 113 شخصًا.

First commercial flight lands after #Qatar runs chartered flights to #Kabul

NOTAM makes insurance cost impossible for commercial ops. #PIA says it's keen to resume regular services, but it's too soon to say how frequently flights b/w the two capitals would operate. #kabulairport pic.twitter.com/YxYeYLd66y

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) September 13, 2021