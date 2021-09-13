وصول أول رحلة تجارية إلى كابل ومباحثات قطرية فرنسية بشأن أفغانستان (فيديو)

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات اليوم الإثنين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور الدوحة حاليًا.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وآخر التطورات الميدانية بشقيها الأمني والسياسي، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقال وزير الخارجية القطري في تغريدة عبر تويتر “أسعدني الترحيب بزميلي وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي في الدوحة للتباحث في الشراكة الثنائية والملفات الإقليمية. ترى دولة قطر أن المصالحة الوطنية الشاملة هي صمام الأمان الوحيد أمام الأزمة الأفغانية”.

أسعدني الترحيب بزميلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي @JY_LeDrian في #الدوحة للتباحث في الشراكة الثنائية والملفات الإقليمية. ترى دولة #قطر أن المصالحة الوطنية الشاملة هي صمام الأمان الوحيد أمام الأزمة الأفغانية. pic.twitter.com/8Wp3CWS3Ex — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 13, 2021

أول رحلة تجارية إلى كابل

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المملوكة للدولة إن الشركة قامت بتسيير أول رحلة تجارية لها من إسلام اباد إلى العاصمة الأفغانية كابل منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله خان إن الطائرة غادرت إسلام أباد في رحلة تجارية مستأجرة من البنك الدولي وعلى متنها مسؤولون من البنك وصحفيون.

وهذه أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تهبط في كابل بعد انتهاء انسحاب القوات الأجنبية وعملية إجلاء ضخمة من أفغانستان في 31 أغسطس/آب.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قامت بتسيير رحلة مستأجرة من كابل إلى الدوحة في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري وعلى متنها نحو 113 شخصًا.

First commercial flight lands after #Qatar runs chartered flights to #Kabul NOTAM makes insurance cost impossible for commercial ops. #PIA says it's keen to resume regular services, but it's too soon to say how frequently flights b/w the two capitals would operate. #kabulairport pic.twitter.com/YxYeYLd66y — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) September 13, 2021

إغلاق المعبر الرئيسي مع باكستان

وأغلقت حركة طالبان اليوم الإثنين معبر تورخام نقطة العبور الرئيسية بين باكستان وأفغانستان أمام حركة المسافرين.

جاء ذلك بعد طلب طالبان السماح لجميع المواطنين الأفغان المتجمعين عند الحدود لدخول الجانب الباكستاني دون استثناءات وهو ما رفضه السلطات الباكستانية.

وتجمع مئات المواطنين الأفغان عند الحدود لدخول باكستان بعد انتشار إشاعات تقول إن إسلام أباد فتحت حدودها المغلقة منذ يوليو/تموز بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا في البلاد.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس/آب الماضي عاد أكثر من 30 ألف أفغاني إلى وطنهم عبر حدود تورخام من باكستان فيما دخل حوالي 4000 إلى باكستان.