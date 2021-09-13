أم عميد أسرى غزة: إسرائيل تمنعني من رؤية ابني بحجة أنني خطر على الأمن (فيديو)

قالت أم الأسير الفلسطيني ضياء الأغا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنعها من رؤية ابنها وزيارته بحجة أنها “خطر على الأمن”.

وذكرت أم ضياء في لقاء مع الجزيرة مباشر أنها لم تر ابنها منذ عام 2019، ومنذ ذلك الوقت ترفض سلطات الاحتلال زيارتها لابنها بحجة أنها قد تمثل “خطرا على الأمن”.

وتساءلت أم ضياء مستنكرة كيف تمثل خطرا على الأمن وهي في الحادية والسبعين من عمرها.

وذكرت أنها تريد أن ترى ابنها وأن تطمئن عليه وأن يطمئن عليها أو أن تسمع صوته.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أمعنت في قمعها وحرمتها حتى من الاحتفاظ بصورة لها مع ابنها التقطتها قبل سنوات.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت ضياء عام 1992 بعد أن تجاوز سن 16 عاما بأشهر، مضيفة أن ابنها كان يناضل دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني.

والدة أقدم أسير في #غزة : خايفة يطلع وما يلاقينا

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وأصدرت إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي حكما بالسجن مدى الحياة ضد ضياء، الذي يعد واحدا من بين 25 أسيرا معتقلون داخل سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

وأعربت أم ضياء عن حزنها من تمكن سلطات الاحتلال من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الذي تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع.

وقالت إن سلطات الاحتلال ضيقت على الأسرى بعد حادث سجن جلبوع وحرمتهم من العديد من الأشياء التي سبق أن حقوقها بمعركة “الأمعاء الخاوية” من خلال الإضراب عن الطعام.

ودعت أم ضياء دول العالم والمؤسسات الدولية إلى الوقوف مع حق الأسرى، الذي لن يستسلموا أبدا حتى تحريرهم.

كما طالبت الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته بالوقوف مع الأسرى والضغط من أجل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وقالت أم ضياء وهي تبكي إنها تخشى ان يخرج ابنها من المعتقل بعد أن تفارق هي الحياة.