آليات الاحتلال تتوغل شمالي غزة عقب تجدد القصف وإطلاق نار على شاب بالضفة (فيديو)

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الإثنين سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في غزة في حين توغلت آليات الاحتلال شمالي القطاع، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني جنوب بيت لحم بعد ساعات من احتدام مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل أراضي المواطنين شمال غرب البلدة وسط إطلاق نار متقطع وشرعت بعمليات تمشيط وتجريف في المنطقة.

وأضافت أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة وفي مختلف مناطق قطاع غزة.

في السياق، قال مصدر أمني في غزة إن “طائرات حربية أغارت فجر اليوم على 5 مواقع تابعة للمقاومة في مناطق مختلفة في قطاع غزة”.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية مواقع في مدن رفح وخانيونس (جنوب)، ودير البلح (وسط) وبلدة بيت لاهيا (شمال)، مما أسفر عن تدمير المواقع المستهدفة وإلحاق أضرار بالمباني والممتلكات المجاورة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن طائراته المقاتلة هاجمت 4 مواقع عسكرية تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون تفاصيل إضافية.

#شاهد لحظة قصف الاحتلال موقع اليرموك بمنطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.מחנה אלירמוק שדיווחתי עליו לפני רבע שעה כמעט . סרטון משם pic.twitter.com/JAXdJRVTG4 — 🟢Saher (@Saher95755738) September 12, 2021

وأثناء قصف المقاتلات الإسرائيلية للمواقع الفلسطينية؛ أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، هو الثاني خلال ساعات والرابع خلال 28 ساعة. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الطائرات المقاتلة أثناء القصف الجوي.

وذكر الجيش على حسابه في تويتر أنه تم اعتراض الصاروخ، بواسطة منظومة القبة الحديدية، وقبل عدة ساعات (مساء الأحد) أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة.

وفجر يومي السبت والأحد، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين. ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

لحظة قصف طائرات الاحتلال موقعًا شرق خانيونس جنوب قطاع #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/mE6I3BYKTy — Ahmed_Moshen (@AhmedRMoh) September 12, 2021

وكانت إسرائيل وحماس توصلتا بوساطة مصر وأطراف آخرين، إلى اتفاق تهدئة بعد أعنف مواجهة عسكرية في مايو/أيار الماضي. لكن التهدئة بقيت هشة، وتم خرقها مرارًا.

عجز وفشل

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، بأن الاحتلال يواصل محاولاته التغطية على عجزه وفشله بعد عملية نفق الحرية أو وقف انتفاضة الحرية، عبر القصف على قطاع غزة.

وأضاف أن رد المقاومة في غزة على القصف وحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة والقدس “يؤكد تواصل انتفاضة الحرية لإسناد أسرانا الأبطال، وعجز الاحتلال عن فرض المعادلات على شعبنا ومقاومته”.

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم (منصات التواصل)

إطلاق نار

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الرصاص على شاب قرب مفرق عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب -ما زال مجهول الهوية- وأصابته بجروح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن جيش الاحتلال أحبط محاولة فلسطيني طعن أحد الجنود بالسكين عند المفرق، ولم يصب أي من الجنود بأذى بينما تم شل عمل المعتدي، وتم نقله للمستشفى.

مواجهات شمالي الضفة

وكانت مواجهات قد اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال مساء أمس الأحد في مناطق متفرقة شمالي الضفة الغربية المحتلة. وجرى أثناء المواجهات تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع من قبل الشبان قرب الحاجز دون ورود معلومات حول خسائر مادية أو بشرية، لكن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان مما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة عرابة وقرية العرقة جنوبي محافظة جنين، وقرب حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد (جنوب غرب). ونشرت قوات الاحتلال فرق مشاة بين كروم الزيتون في قرى أم دار، وطورة، والطرم، وأطراف بلدة يعبد وسهل كفيرت، والطيب بالمحافظة ذاتها.

مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال (الأناضول)

وشنت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة بحثًا عن الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، واعتقلت شقيق الأخير بعد مداهمة منزله واستولت على هواتف خلوية وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

ولليوم السابع على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي حملات تمشيط وتفتيش واسعة في القرى والبلدات الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري في محافظة جنين، بحثًا عن الأسيرين المتبقيين من أسرى جلبوع الفارين.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، فر 6 أسرى فلسطينيون من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه سرًا من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين.