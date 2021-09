كاميرا توثق قيام شرطي في نيويورك بإنقاذ حياة طفل بإنعاشه رئويا (فيديو)

نشرت شرطة نيويورك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر لقطات مصوّرة تم توثيقها عبر كاميرا الجسم، لعملية إنقاذ أحد ضباط شرطة نيويورك لحياة طفل في بروكلين كان فاقدا للوعي ولا يستجيب، وذلك من خلال قيامه بعملية إنعاش قلبي رئوي فوري له بحسب ما قالت الشرطة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المسجلة شخصاً بالغاً يُرجح أنه أحد أقارب الطفل يقوم بتسليمه لضابط الشرطة “دي ليون” ليشرع بدوره في عملية الإسعاف لحالة الطفل بعد أن شاهد تأخر حالته المرضية.

No day on patrol is ever routine.

Officer DeLeon, from the @NYPD78Pct, recently responded to a call for an unconscious and unresponsive 2-year-old boy in Brooklyn. Relying on his training, he quickly administered CPR, saving the child's life. pic.twitter.com/sRsUmOo0KB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 13, 2021