كاميرا توثق قيام شرطي في نيويورك بإنقاذ حياة طفل بإنعاشه رئويا (فيديو)

نشرت شرطة نيويورك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر لقطات مصوّرة تم توثيقها عبر كاميرا الجسم، لعملية إنقاذ أحد ضباط شرطة نيويورك لحياة طفل في بروكلين كان فاقدا للوعي ولا يستجيب، وذلك من خلال قيامه بعملية إنعاش قلبي رئوي فوري له بحسب ما قالت الشرطة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المسجلة شخصاً بالغاً يُرجح أنه أحد أقارب الطفل يقوم بتسليمه لضابط الشرطة “دي ليون” ليشرع بدوره في عملية الإسعاف لحالة الطفل بعد أن شاهد تأخر حالته المرضية.

No day on patrol is ever routine. Officer DeLeon, from the @NYPD78Pct, recently responded to a call for an unconscious and unresponsive 2-year-old boy in Brooklyn. Relying on his training, he quickly administered CPR, saving the child's life. pic.twitter.com/sRsUmOo0KB — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 13, 2021

وبحسب الفيديو الذي نشرته الشرطة فقد نجح ضابط الشرطة في عمل تدريبات سريعة استجاب لها الصبي الذي يبلغ من العمرعامين على الرغم من القلق والتوتر الذي كان واضحاً من خلال تصرفات أهله وفقاً لما أظهرته الكاميرا من ردود أفعال بسبب ما كان يتعرض له من ضعف في الاستجابة التي تجاوز بعدها مرحلة الخطورة.

وتم توثيق الحادثة بحسب الصفحة الرسمية التابعة لشرطة نيويورك في27 من شهر أغسطس/ آب الماضي ونشرتها الشرطة، اليوم الإثنين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، وأشادوا بسرعة استجابة الضابط وقيامه بهذا العمل الإنساني.