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سياسة

كاميرا توثق قيام شرطي في نيويورك بإنقاذ حياة طفل بإنعاشه رئويا (فيديو)

عنصر أمن يتبع لشرطة نيويورك (رويترز ـ أرشيف)
عنصر أمن يتبع لشرطة نيويورك (رويترز ـ أرشيف)
13/9/2021

نشرت شرطة نيويورك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر لقطات مصوّرة تم توثيقها عبر كاميرا الجسم، لعملية إنقاذ أحد ضباط شرطة نيويورك لحياة طفل في بروكلين كان فاقدا للوعي ولا يستجيب، وذلك من خلال قيامه بعملية إنعاش قلبي رئوي فوري له بحسب ما قالت الشرطة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المسجلة شخصاً بالغاً يُرجح أنه أحد أقارب الطفل يقوم بتسليمه لضابط الشرطة “دي ليون” ليشرع بدوره في عملية الإسعاف لحالة الطفل بعد أن شاهد تأخر حالته المرضية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته الشرطة فقد نجح ضابط الشرطة في عمل تدريبات سريعة استجاب لها الصبي الذي يبلغ من العمرعامين على الرغم من القلق والتوتر الذي كان واضحاً من خلال تصرفات أهله وفقاً لما أظهرته الكاميرا من ردود أفعال بسبب ما كان يتعرض له من ضعف في الاستجابة التي تجاوز بعدها مرحلة الخطورة.

وتم توثيق الحادثة بحسب الصفحة الرسمية التابعة لشرطة نيويورك في27 من شهر أغسطس/ آب الماضي ونشرتها الشرطة، اليوم الإثنين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، وأشادوا بسرعة استجابة الضابط وقيامه بهذا العمل الإنساني.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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