انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني طعن شابين إسرائيليين في القدس (فيديو)

شرطة الاحتلال في موقع الحادث (منصات التواصل)
شرطة الاحتلال في موقع الحادث (منصات التواصل)
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202105:17 PM (مكة المكرمة)

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية النار على فلسطيني اليوم الإثنين في المحطة المركزية للحافلات في مدينة القدس، بعد أن قالت إنه طعن شابين إسرائيلييْن اثنين.

وقالت شرطة الاحتلال إن شخصين إسرائيليَيْن أُصيبا بعملية طعن في القدس الغربية، وأضافت أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني الذي أُصيب بجروح دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وذكرت أن فلسطينيًا جاء إلى محل تجاري في شارع يافا في القدس، وطعن مدنيين بسكين، وأوضحت شرطة الاحتلال أن الإسرائيلييْن أُصيبا بجروح متوسطة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وقالت أن ضباط حرس الحدود رصدوا حادث الطعن وأطلق أحدهم النار على المهاجم، الذي يعالج الآن طبيًا بعد أن فحصه خبير في الشرطة.

وأفادت نجمة داود الحمراء (منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أنه تم نقل الاسرائيلييْن وهما في العشرينيات من العمر، إلى مستشفى شعاري تصيدق بالقدس المحتلة لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة هآرتس “إصابتان بحالة متوسطة بسبب طعنهما على يد فلسطيني بالمحطة المركزية بالقدس، وقوات الأمن تُطلق النار على المنفذ”.

ولم تكشف الصحيفة عن مصير الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن، لكن هيئة البث الإسرائيلي أفادت بأنه أصيب بجروح خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن جيش الاحتلال أحبط محاولة فلسطيني طعن أحد الجنود بالسكين عند المفرق، ولم يصب أي من الجنود بأذى بينما تم شل عمل المعتدي، وتم نقله للمستشفى.

وكانت طائرات إسرائيلية قد شنت فجر اليوم الإثنين سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في غزة في حين توغلت آليات الاحتلال شمالي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الرصاص على شاب قرب مفرق عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب -ما زال مجهول الهوية- وأصابته بجروح.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال مساء أمس الأحد في مناطق متفرقة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

آليات الاحتلال تتوغل شمالي غزة عقب تجدد القصف وإطلاق نار على شاب بالضفة (فيديو)

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الإثنين سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني جنوب بيت لحم بعد ساعات من احتدام مواجهات شمالي الضفة الغربية.

13/9/2021

الاحتلال يقصف غزة ومظاهرات مرتقبة بأمريكا والإضراب يشل مناطق في الضفة دعما للأسرى (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بينما عم إضراب شامل مناطق بالضفة الغربية في حين تشهد اليوم مدن أمريكية عدة فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى.

12/9/2021
المزيد من سياسة

واشنطن بوست: بايدن يواجه معضلة غلق غونتانامو بعد 20 عاما من هجمات سبتمبر

معتقل غونتانامو في كوبا (مواقع التواصل)

اللقاء الأول بينهما.. السيسي يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي &#34;يمين&#34; ورئيس الوزراء نفتالي بينيت (الأناضول)

وصول أول رحلة تجارية إلى كابل ومباحثات قطرية فرنسية بشأن أفغانستان (فيديو)

تسيير أول رحلة تجارية من إسلام آباد إلى كابل (صحافة)

نهاد عوض: 69% من مسلمي أمريكا تعرضوا لحوادث تمييز وكراهية منذ هجمات سبتمبر (فيديو)

نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية &#34;كير&#34; (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

حارس غوانتانامو يكشف لـ”الجزيرة مباشر” تفاصيل اعتناقه الإسلام ودور السجين رقم 760 (فيديو)

ستيف وود، كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو (الجزير مباشر)

“بردا وسلاما يا بطل”.. رسالة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

الأسير محمد العارضة مع والدته الحاجة صبحية (مواقع التواصل)

دعيهم يخطئون.. كيف تساعدين أطفالك على التميز في المدرسة؟

أطفال في مدرسة تابعة للأونروا بالقدس الشرقية المحتلة (رويترز)

كيف يؤثر الهاتف الذكي على طفلك؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

للهاتف الذكي تأثيرات صحية ونفسية على الأطفال (غيتي)