قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني طعن شابين إسرائيليين في القدس (فيديو)

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية النار على فلسطيني اليوم الإثنين في المحطة المركزية للحافلات في مدينة القدس، بعد أن قالت إنه طعن شابين إسرائيلييْن اثنين.

وقالت شرطة الاحتلال إن شخصين إسرائيليَيْن أُصيبا بعملية طعن في القدس الغربية، وأضافت أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني الذي أُصيب بجروح دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وذكرت أن فلسطينيًا جاء إلى محل تجاري في شارع يافا في القدس، وطعن مدنيين بسكين، وأوضحت شرطة الاحتلال أن الإسرائيلييْن أُصيبا بجروح متوسطة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عملية طعن في #القدس المحتلة وإطلاق النار على المنفذ pic.twitter.com/RHbRlj6EX2 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) September 13, 2021

وقالت أن ضباط حرس الحدود رصدوا حادث الطعن وأطلق أحدهم النار على المهاجم، الذي يعالج الآن طبيًا بعد أن فحصه خبير في الشرطة.

وأفادت نجمة داود الحمراء (منظمة إسعاف طبية إسرائيلية) أنه تم نقل الاسرائيلييْن وهما في العشرينيات من العمر، إلى مستشفى شعاري تصيدق بالقدس المحتلة لتلقي العلاج.

عاجل| الإعلام العبري: "لحظة نقل أحد المستوطنين المصابين بعملية طعن قرب محطة الحافلات المركزية غرب #القدس المحتلة".#فلسطين pic.twitter.com/RsUIjaiPmZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 13, 2021

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة هآرتس “إصابتان بحالة متوسطة بسبب طعنهما على يد فلسطيني بالمحطة المركزية بالقدس، وقوات الأمن تُطلق النار على المنفذ”.

ولم تكشف الصحيفة عن مصير الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن، لكن هيئة البث الإسرائيلي أفادت بأنه أصيب بجروح خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن جيش الاحتلال أحبط محاولة فلسطيني طعن أحد الجنود بالسكين عند المفرق، ولم يصب أي من الجنود بأذى بينما تم شل عمل المعتدي، وتم نقله للمستشفى.

ראשוני: חשד לפיגוע דקירה בתחנה המרכזית בירושלים. שני צעירים כבני 25 נפצעו בינוני, המחבל נוטרל@SuleimanMas1 pic.twitter.com/x7g5W12cNn — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2021

وكانت طائرات إسرائيلية قد شنت فجر اليوم الإثنين سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في غزة في حين توغلت آليات الاحتلال شمالي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الرصاص على شاب قرب مفرق عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب -ما زال مجهول الهوية- وأصابته بجروح.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال مساء أمس الأحد في مناطق متفرقة شمالي الضفة الغربية المحتلة.