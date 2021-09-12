مسعفة أمريكية تروي ذكرياتها مع هجمات 11 سبتمبر (فيديو)

قالت ردينة رمضان، المسعفة الأمريكية خلال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، “شعرت بالحزن والغضب والمرارة وكأن العالم قد توقّف من حولي”.

ومن محيط النصب التذكاري لضحايا الحادث، أضافت لمراسل الجزيرة مباشر، السبت، “رأيت مشاهد مروّعة للجرحى والضحايا، ووقفت عاجزة لا أعرف ماذا أفعل؟ لقد أجهشت بالبكاء، كانت الفوضى تملأ المكان والسماء سوداء”.

وعن أحداث يوم الهجمات، قالت المسعفة الأمريكية إنها كانت في طريقها إلى المستشفى حينما سمعت بالحادث وحاولت أن تعرف ماذا جري.

وأضافت أنها وصلت المستشفى في نيويورك وكانت الفوضى صاخبة والناس يصرخون وآخرون ممددون في الغرف، مشيرة إلى أنها رأت صورا مروعة على شاشة التلفاز للطائرات وهي تخترق البرجين، وكانت الصورة صدمة لكل الأمريكيين.

وعملت ردينة رمضان سنوات عدة في إسعاف الحالات الخاصة وأسهمت مع رجال الأطفاء وممثلي الطوارئ في عمل غرفة إسعاف طارئة لعلاج أكبر عدد ممكن من الجرجى.

وبلغ عدد ضحايا الحادث نحو ثلاثة آلاف قتيل، من بينهم 2753 شخصًا في (غرواند زيرو) يمثلون دولًا عدة في الانفجارات الأولى أو عندما قفزوا من النوافذ أو فقدوا لدى اندلاع النيران في البرجين المنهارين.

وفي البنتاغون، خلفت طائرة مخطوفة اصطدمت بالمقر فجوة اشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن مقتل 184 شخصا في الطائرة وعلى الأرض.

وبأحد حقول (شانكسفيل) بولاية بنسلفانيا، تحطمت طائرة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد) الرحلة رقم 93، عندما قاوم ركّابها الخاطفين قبل بلوغها مقر (الكابيتول) في واشنطن.