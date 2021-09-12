رئيس وزراء إسرائيل يشكل لجنة تحقيق في حادثة جلبوع ويتحدث عن إخفاقات جسيمة

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد بشدة مصلحة السجون بعد واقعة هروب 6 أسرى، وقال “كانت هناك سلسلة كبيرة من الفشل والإخفاقات فقد تدهورت بعض أنظمة الدولة في السنوات الأخيرة”.

جاء ذلك في كلمة له بمستهل جلسة حكومية تناولت واقعة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم.

وأضاف بينيت أن مقدار الطاقة والجهود من أجل إصلاح سلسلة الأخطاء والاخفاقات هائل، وهذا يستوجب فحص واستخلاص الدروس والعبر.

وأشار إلى أنه اتخذ قرارا مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بتشكيل لجنة لفحص لحادثة الهروب، وأن الفحص سيكون شاملا وجديا. وأعرب بينت عن أمله في إلقاء القبض على الأسيرين الفارين المتبقيين في القريب العاجل.

وخلال يومي الجمعة والسبت أعادت سلطات الاحتلال اعتقال 4 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الشديد التحصين شمالي إسرائيل الأسبوع الماضي بينما تواصل البحث عن معتقلين اثنين آخرين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعا أمنيا موسعا لبحث تداعيات هروب 6 فلسطينيين من سجن “جلبوع” (رويترز)

تشديد ظروف الحبس

وطالب وزراء اليمين في حكومة بينيت أن تناقش لجنة الفحص الحكومية في قضية هروب الأسرى، وأيضًا ظروف حبسهم، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وانتقد النائب الليكودي المعارض يريف ليفين أداء الحكومة في قضية هروب الأسرى واصفًا القضية بالفشل الذريع من جانب الحكومة الحالية التي تتحمل المسؤولية. وأضاف أن “حماس وحزب الله والأسرى يلاحظون ضعف الحكومة”.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار وتحرير أنفسهم الإثنين الماضي فيما قالت سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للفرار من السجن.

ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري بنحو 4650 بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر إضافة إلى 520 معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة).