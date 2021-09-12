الاحتلال يقصف غزة ومظاهرات مرتقبة بأمريكا والإضراب يشل مناطق في الضفة دعما للأسرى (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بينما عم إضراب شامل مناطق بالضفة الغربية في حين تشهد اليوم مدن أمريكية عدة فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى.

وقصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقعًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة دون وقوع إصابات.

وقصفت طائرات حربية “إف 16” بستة صواريخ موقعًا آخر على الطريق الساحلي غرب مدينة رفح جنوب القطاع ودمرته واشتعلت النيران فيه وألحقت دمارًا بممتلكات المواطنين القريبة من القصف، وأغارت كذلك على موقع غرب مدينة خان يونس.

لحظة قصف طائرات الاحتلال لارض زراعية بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوبي قطاع غزة. הפלסטינים אומרים שישראל תקפה שטח חקלאי מזרחית לרפיח בדרום הרצועה pic.twitter.com/FRb0ea6SYY — 🟢Saher (@Saher95755738) September 12, 2021

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن القصف استهدف مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينما نفق ومصنع لإنتاج قذائف صاروخية ومنشأة تدريبات عسكرية، وذلك ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية على أراضي إسرائيل الليلة الماضية.

وأضافت أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة -هي الثانية خلال 24 ساعة- بينما أصيب شاب من سديروت بجروح طفيفة إثر سقوطه اثناء الركض الى الملجأ.

وكان طيران الاحتلال قصف فجر أمس السبت موقعين للمقاومة وأرضًا زراعية جنوب ووسط القطاع، وألحق دمارًا وخرابًا بهم.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية. وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد هددت بإطلاق الصواريخ في حال تعرض الأسرى الفارين لأذى خلال عملية القبض عليهم.

#صور الأضرار جرًاء قصف الطائرات الحربية "الإسرائيلية" مزرعة دواجن في مدينة رفح جنوب قطاع #غزة الليلة الماضية pic.twitter.com/hA87ZsGrri — Omar El Qattaa 𓂆 🇵🇸 📸 (@OmarElQattaa) September 12, 2021

إضراب شامل

وعم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، محافظة جنين ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية بالضفة الغربية تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جنين، أغلقت المحال والمصالح التجارية أبوابها، بينما شُلت حركة المرور نسبيا، وبدت الشوارع شبه خالية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في جنين شمالي الضفة، إلى إضراب شامل اليوم الأحد دعمًا للأسرى ورفضًا للانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وحثت تلك القوى (تمثل كافة الفصائل في جنين) على الالتزام بالإضراب وتكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالتظاهر في كافة المواقع والمواجهة الشاملة على نقاط التماس مع الاحتلال.

ونددت في بيان مشترك بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى مطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم.

وفي طوباس، جاء الإضراب بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة نصرة وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال ووفاء لهم، كما ستشهد الأيام المقبلة سلسلة من الفعاليات التضامنية معهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت وفا أن الإضراب يرسل رسالة مفادها أن “الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه وحدهم في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل إدارة سجون الاحتلال”.

مظاهرات في أمريكا

كما تشهد اليوم الأحد عدة مدن أمريكية فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ففي مدينة نيويورك من المقرر تنظيم مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة، للاحتجاج على الاجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى وكبار السن.

وينظم أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين مع الحق الفلسطيني مظاهرة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وفي مدينية شيكاغو الأمريكية من المتوقع تنظيم مسيرة مركبات تجوب الشوارع الرئيسية في ضاحية بردجيفيو نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

أسرى جلبوع الأربعة الذين أعيد اعتقالهم (وسائل إعلام فلسطينية)

الأسرى الفارون

كانت قوات الاحتلال قد تمكنت صباح أمس السبت من اعتقال أسيرين فارين ليرتفع عدد المعتقلين منذ مساء الجمعة إلى 4 (زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري) من أصل 6.

وكان الأسرى الستة (جميعهم من جنين) نجحوا الإثنين الماضي في الفرار من سجن جلبوع، مستخدمين نفقًا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن ما شكل فضيحة وإحراجًا كبيرًا للمنظومة الأمنية للاحتلال.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية بحق الأسرى بينها اقتحام السجون والتنكيل بالمعتقلين وضربهم ونقلهم إلى سجون أخرى.

وتواصل قوات الاحتلال بحثًا مكثفًا عن الأسيرين الفارين المتبقين وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، ويعتقد أن أحدهما لا يزال في إسرائيل بينما تمكن الثاني من الانتقال إلى المناطق الفلسطينية وربما جنين، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي.