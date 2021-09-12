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سياسة|الولايات المتحدة

“منعدمة الكفاءة”.. ترمب ينتقد بايدن وإدارته في ذكرى هجمات سبتمبر (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال زيارة لأحد مراكز الشرطة (رويترز)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال زيارة لأحد مراكز الشرطة (رويترز)
11/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202112:47 AM (مكة المكرمة)

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، السبت، إدارة الرئيس جو بايدن وقال إنها “منعدمة الكفاءة” ووصف عملية انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بأنها “سيئة”.

وأضاف ترمب، خلال زيارة لأحد مراكز الشرطة في مدينة نيويورك إحياء للذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، أن ما حدث كان “أمرا مروعا”.

وأشار إلى أن الأمر “بدا كأننا تراجعنا، كأننا استسلمنا”، وأضاف: “لقد تركوا الناس خلفهم ورحلوا”.

ولكنه استدرك قائلا: “نحن لم نستسلم، أناسنا لم يستسلموا وبالتأكيد جنودنا لم يستسلموا”.

وذكر ترمب إن بلاده لم تخسر أي جندي في أفغانستان خلال 18 شهرا بفضل الاتفاق الذي أبرمته إدارته مع حركة طالبان.

وأبرمت إدارة ترمب اتفاقا مع طالبان في فبراير/شباط 2020 نص على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021 مقابل ضمانات أمنية من جانب طالبان.

لكن الانسحاب حصل في عهد بايدن الذي أرجأ موعد خروج الأمريكيين من أفغانستان إلى 31 من أغسطس/آب.

ولم يشارك ترمب في المراسم الرسمية التي أقيمت في نيويورك إحياء لذكرى ضحايا هجمات سبتمبر، والتي حضرها بايدن والرئيسان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون وزوجته هيلاري التي كانت عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وقت الهجمات.

وبدأت المراسم التي جرت في مانهاتن السفلى بلحظة صمت عند الساعة 8:46 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وهو الوقت الذي تحطمت فيه أول طائرة من طائرتين في برجي مركز التجارة العالمي.

وبدأ أقارب الضحايا بعد ذلك في قراءة أسماء 2977 ضحية بصوت مرتفع أمام الآلاف الذين تجمعوا.

وتوجه بايدن بعد ذلك إلى شانكسفيل في بنسلفانيا حيث سقطت (الرحلة 93) بعد أن حاول الركاب استعادة السيطرة على طائرة مخطوفة. وستكون زيارته الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية في فرجينيا حيث تحطمت طائرة ركاب ثالثة، هي (الرحلة 77) التي راح ضحيتها 184 شخصا.

وأصبح إحياء الذكرى تقليدا سنويا لكنه اكتسب أهمية خاصة اليوم السبت كونه جاء بعد 20 عاما من الصباح الذي يعتبره كثيرون نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة وهو اليوم الذي أعطى الأمريكيين إحساسا بالضعف الذي أحدث تأثيرا كبيرا على الحياة السياسية في البلاد منذ ذلك الحين.

وفي تذكير مؤلم بتلك التغييرات، أكملت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها قبل أسابيع فقط انسحابا من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة في أفغانستان ردا على تلك الهجمات وهي الحرب التي أصبحت الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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