“منعدمة الكفاءة”.. ترمب ينتقد بايدن وإدارته في ذكرى هجمات سبتمبر (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، السبت، إدارة الرئيس جو بايدن وقال إنها “منعدمة الكفاءة” ووصف عملية انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بأنها “سيئة”.

وأضاف ترمب، خلال زيارة لأحد مراكز الشرطة في مدينة نيويورك إحياء للذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، أن ما حدث كان “أمرا مروعا”.

وأشار إلى أن الأمر “بدا كأننا تراجعنا، كأننا استسلمنا”، وأضاف: “لقد تركوا الناس خلفهم ورحلوا”.

ولكنه استدرك قائلا: “نحن لم نستسلم، أناسنا لم يستسلموا وبالتأكيد جنودنا لم يستسلموا”.

وذكر ترمب إن بلاده لم تخسر أي جندي في أفغانستان خلال 18 شهرا بفضل الاتفاق الذي أبرمته إدارته مع حركة طالبان.

وأبرمت إدارة ترمب اتفاقا مع طالبان في فبراير/شباط 2020 نص على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021 مقابل ضمانات أمنية من جانب طالبان.

لكن الانسحاب حصل في عهد بايدن الذي أرجأ موعد خروج الأمريكيين من أفغانستان إلى 31 من أغسطس/آب.

ولم يشارك ترمب في المراسم الرسمية التي أقيمت في نيويورك إحياء لذكرى ضحايا هجمات سبتمبر، والتي حضرها بايدن والرئيسان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون وزوجته هيلاري التي كانت عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وقت الهجمات.

