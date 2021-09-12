وصول أول طائرات تابعة للأمم المتحدة إلى كابل والشرطة الأفغانية تنتشر بمحيط المطار

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابل إلى جانب قوات تابعة لحركة طالبان وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد، وتزامن ذلك مع وصول أول طائرات أممية إلى أفغانستان.

وكانت الشرطة انسحبت من مواقعها عندما اجتاحت طالبان كابل الشهر الماضي، لكن فردين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل السبت بعد تلقي اتصالات من قادة في طالبان.

وشوهد أفرادٌ من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية لمطار كابل اليوم الأحد بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية.

وقال أحد أفراد الشرطة عدت الى العمل أمس السبت بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل.وأوضح آخر تلقيت اتصالا من أحد كبار قادة طالبان طلب مني العودة، مضيفا أمس كان يوما رائعا ونحن سعداء جدا للخدمة مرة أخرى.

وأعلنت حركة طالبان عفوا عاما لكل من عمل في الحكومة السابقة بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. ويشير مسؤولون في طالبان إلى أنهم يريدون دمج القوى الأخرى لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني قوامه حوالي 600 ألف فرد؟

قامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات طيران من كابل في الأيام الأخيرة (الأناضول)

وتعرض مطار كابل لأضرار جسيمة خلال عملية الإجلاء لأكثر من 120 ألف شخص التي طغت عليها الفوضى وانتهت بانسحاب القوات الأمريكية في 30 آب/أغسطس.

وتعمل حركة طالبان التي دخلت كابل بعد هزيمة القوات الحكومية في 15 آب/أغسطس لإعادة تشغيل مطار العاصمة بمساعدة فنية قطرية. وأكد موظف بالمطار يتولى الأمن ويعمل لشركة خاصة أن شرطة الحدود منتشرة حول المطار منذ يوم السبت قائلا إنهم يتشاركون مهام الأمن مع طالبان.

استئناف الرحلات الدولية

وقامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات طيران من كابل في الأيام الأخيرة، تقل معظمها الأجانب والأفغان الذين لم يتمّ نقلهم أثناء عمليات الإجلاء الأخيرة.

واستأنفت شركة طيران أفغانية رحلاتها الداخلية الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع أن تبدأ الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول في الأيام المقبلة.

هذا و قال مراسل الجزيرة إن 4 طائرات تابعة للأمم المتحدة هبطت في مطار كابل تقل فرقا دولية غادرت الشهر الماضي.

وأفاد المراسل بأن الطائرات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، قدمت من إسلام آباد، واتجهت واحدة إلى قندهار وأخرى إلى مزار الشريف.

يشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لهيئة دولية تعمل في المجال الإنساني تصل إلى مطار كابل، بعد إعلان قطر جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية.