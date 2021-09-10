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سياسة|فلسطين

شاهد: لحظة اعتقال اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الأسيران الذين اعتقلا هما محمد العارضة ويعقوب قادري (الجزيرة مباشر)
الأسيران الذين اعتقلا هما محمد العارضة ويعقوب قادري (الجزيرة مباشر)
10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202111:11 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم اعتقال الأسيرين في منطقة الناصرة.

وأضافت أن الأسيرين الذين اعتقلا هما محمد العارضة ويعقوب قادري.

وتداولت مواقع ومستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو لعملية اعتقال الأسيرين.

وقبل أيام تمكن ستة أسرى فلسطينيين بسجن جلبوع شمالي إسرائيل من الفرار عبر نفق حفروه سرا تحت جدران السجن، ما أثار عاصفة غضب وسخرية من قوات الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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