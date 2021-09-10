شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت 6 مواطنين بينهم أقارب لأسرى سجن جلبوع الفارين مؤخرًا.
شاهد: لحظة اعتقال اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.
وذكرت وسائل إعلام أنه تم اعتقال الأسيرين في منطقة الناصرة.
وأضافت أن الأسيرين الذين اعتقلا هما محمد العارضة ويعقوب قادري.
وتداولت مواقع ومستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو لعملية اعتقال الأسيرين.
لحظة القبض على الأسيرين #محمود_العارضة و #يعقوب_قادري اللذين فرا من سجن #جلبوع
الإسرائيلي#فلسطين pic.twitter.com/c43dd07aFm
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2021
📹 شاهد| فيديو يوثق لحظة اعتقال اثنين من الأسرى الستة المطاردين خلال تواجدهما في الناصرة شمال فلسطين وهما محمد العارضة ويعقوب قادري pic.twitter.com/MRvWlS5k8C
— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 10, 2021
وقبل أيام تمكن ستة أسرى فلسطينيين بسجن جلبوع شمالي إسرائيل من الفرار عبر نفق حفروه سرا تحت جدران السجن، ما أثار عاصفة غضب وسخرية من قوات الاحتلال.