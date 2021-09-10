شاهد: لحظة اعتقال اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم اعتقال الأسيرين في منطقة الناصرة.

وأضافت أن الأسيرين الذين اعتقلا هما محمد العارضة ويعقوب قادري.

وتداولت مواقع ومستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو لعملية اعتقال الأسيرين.

📹 شاهد| فيديو يوثق لحظة اعتقال اثنين من الأسرى الستة المطاردين خلال تواجدهما في الناصرة شمال فلسطين وهما محمد العارضة ويعقوب قادري pic.twitter.com/MRvWlS5k8C — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 10, 2021

وقبل أيام تمكن ستة أسرى فلسطينيين بسجن جلبوع شمالي إسرائيل من الفرار عبر نفق حفروه سرا تحت جدران السجن، ما أثار عاصفة غضب وسخرية من قوات الاحتلال.