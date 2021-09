رويترز: أسرة نائب الرئيس الأفغاني السابق تقول إن حركة طالبان قتلت شقيقه

قالت وكالة رويترز للأنباء إن حركة طالبان أعدمت الأخ الشقيق لأمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق الذي أصبح واحدا من قادة قوات المعارضة المناهضة لطالبان في وادي بانشير، وذلك وفقا لما ذكره ابن أخيه، اليوم الجمعة.

ونقلت رويترز عن رسالة نصية وصلتها من أحد الأشخاص يدعى عباد الله صالح، قوله “أعدموا عمي، قتلوه بالأمس ولا يسمحون لنا بدفنه. ظلوا يقولون إن جسده يجب أن يتعفن”.

وقال الجهاز الإعلامي “الإمارة” التابع لحركة طالبان والناطق باللغة الأردية إنه -وفقا للتقارير- فإن روح الله لقي مصرعه خلال القتال في بانشير.

وصالح، وهو قائد سابق للمديرية الوطنية للأمن وهي جهاز مخابرات الحكومة الأفغانية التي كانت مدعومة من الغرب وانهارت الشهر الماضي، طليق رغم أن مكانه الدقيق ما زال غير واضح.

Rohullah Saleh, brother of former Vice President Amrullah Saleh has been killed by the #Taliban last night. The late Rohullah Saleh was fighting the resistance in #Panjshir. pic.twitter.com/EGPIBH6qOa

— Sanam Wahidi (@sanamwahidi) September 10, 2021