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سياسة|أفغانستان

رويترز: أسرة نائب الرئيس الأفغاني السابق تقول إن حركة طالبان قتلت شقيقه

أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق (يسار) (مواقع التواصل)
أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق (يسار) (مواقع التواصل)
10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202110:15 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة رويترز للأنباء إن حركة طالبان أعدمت الأخ الشقيق لأمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق الذي أصبح واحدا من قادة قوات المعارضة المناهضة لطالبان في وادي بانشير، وذلك وفقا لما ذكره ابن أخيه، اليوم الجمعة.

ونقلت رويترز عن رسالة نصية وصلتها من أحد الأشخاص يدعى عباد الله صالح، قوله “أعدموا عمي، قتلوه بالأمس ولا يسمحون لنا بدفنه. ظلوا يقولون إن جسده يجب أن يتعفن”.

وقال الجهاز الإعلامي “الإمارة” التابع لحركة طالبان والناطق باللغة الأردية إنه -وفقا للتقارير- فإن روح الله لقي مصرعه خلال القتال في بانشير.

وصالح، وهو قائد سابق للمديرية الوطنية للأمن وهي جهاز مخابرات الحكومة الأفغانية التي كانت مدعومة من الغرب وانهارت الشهر الماضي، طليق رغم أن مكانه الدقيق ما زال غير واضح.

وجاءت أنباء مقتل روح الله عزيزي شقيق صالح بعد أيام من سيطرة مسلحي طالبان على مركز إقليم بانشير، وهو آخر إقليم صمد ضد الحركة في البلاد.

وكانت جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان، التي تضم قوات من المعارضة موالية للزعيم المحلي في الإقليم أحمد مسعود، قد تعهدت بمواصلة مقاومة طالبان حتى بعد سقوط عاصمة الإقليم.

المصدر : رويترز

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