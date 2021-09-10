خالة زكريا الزبيدي تذكره بجده ومقدسيون يرددون اسمه للسخرية من جنود الاحتلال (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخالة الأسير زكريا الزبيدي -أحد من تمكنوا من الهرب من سجن (جلبوع)- وهي تذكره بجده الذي قام بالفعل نفسه قبل أكثر من 60 عاما.

وقالت خالة زكريا إن جده (أبو سمير) كان يحب زكريا كثيرا، ودعت لجميع الأسرى بالتحرير وأن يحميهم الله وأن يفك أسرهم.

وقالت منصات ومواقع فلسطينية إن جد زكريا تمكن من الهرب من أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1958 بعد مواجهة خاضها نحو 190 أسيرا فلسطينيا مع قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 11 أسيرا فيما نجح نحو 77 أسيرا في الهرب من السجن.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها شبان مقدسيون وهم ويرددون اسم “زكريا” للسخرية من جنود الاحتلال في القدس المحتلة.

"زكريااااا".. أصوات الشبان المقدسيين تتعالى في القدس باسم زكريا نكاية بقوات الاحتلال في إشارة منهم للأسيـ.ـر المحرر زكريا الزبيدي pic.twitter.com/PYrk2DvWel — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 8, 2021

"زكريا" مجددًا.. الشبان يرددون اسم زكريا بوجه قوات الاحتلال خلال قمعها لهم الليلة بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة.. يقصدون الأسيـ.ـر زكريا الزبيدي الذي انتزع حريته وعددًا من رفاقه pic.twitter.com/jKlhuvaPhz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 8, 2021

ونجح ستة من الأسرى، من بينهم زكريا الزبيدي، في الهروب من سجن جلبوع قبل أيام.

وأثارت عملية الهروب موجة من السخرية من قوات الاحتلال، التي ردت بالاعتداء على الأسرى الفلسطينيين.