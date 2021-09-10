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سياسة|البحرين

تسيير رحلات مباشرة بين المنامة وتل أبيب نهاية الشهر الجاري

وصول السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة إلى تل أبيب (مواقع التواصل)
وصول السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة إلى تل أبيب (مواقع التواصل)
10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202104:50 PM (مكة المكرمة)

قال السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة، اليوم الجمعة، إن شركة طيران الخليج ستسيّر رحلتين مباشرتين أسبوعيا بين المنامة وتل أبيب، بدءًا من نهاية الشهر الجاري.

وغرّد عبر تويتر باللغة العبرية “ناقلنا الوطني (طيران الخليج) أعلن للتو أن أول رحلة له من وإلى تل أبيب ستكون في 30 سبتمبر/أيلول”.

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين “سعيد جدا بأن تختبروا أرض البحرين”.

وفي السياق، قالت شركة طيران الخليج في تغريدة على تويتر “نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021، بواقع رحلتين أسبوعيتين”.

وكان الجلاهمة قد وصل إلى إسرائيل ليبدأ مهامه الرسمية، نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت البحرين، نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي سبتمبر 2020، وقّعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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