تسيير رحلات مباشرة بين المنامة وتل أبيب نهاية الشهر الجاري

قال السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة، اليوم الجمعة، إن شركة طيران الخليج ستسيّر رحلتين مباشرتين أسبوعيا بين المنامة وتل أبيب، بدءًا من نهاية الشهر الجاري.

وغرّد عبر تويتر باللغة العبرية “ناقلنا الوطني (طيران الخليج) أعلن للتو أن أول رحلة له من وإلى تل أبيب ستكون في 30 سبتمبر/أيلول”.

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين “سعيد جدا بأن تختبروا أرض البحرين”.

وفي السياق، قالت شركة طيران الخليج في تغريدة على تويتر “نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021، بواقع رحلتين أسبوعيتين”.

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir #Bahrain #Israel #TelAviv#طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_ابيب pic.twitter.com/7TFyRABt0n

— Gulf Air (@GulfAir) September 9, 2021