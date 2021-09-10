انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|المملكة المغربية

خسارة جديدة للعدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بالمغرب

عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (الفرنسية)
عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (الفرنسية)
10/9/2021

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، تصدر حزب (التجمع الوطني للأحرار) نتائج الانتخابات البلدية فيما عانى حزب (العدالة والتنمية)، قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها، من خسارة ثقيلة تلت خسارته الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.

وقال بيان صادر عن الوزارة بشأن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البلدية، التي أجريت الأربعاء الماضي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 9995 مقعدا، فيما حصل حزب (الأصالة والمعاصرة) على 6210 مقاعد ثم حزب (الاستقلال) على 5600 مقعد.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 777 مقعدا مقابل 5021 مقعدا في آخر انتخابات محلية عام 2015.

وحصل حزب (التجمع الوطني للأحرار) على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي، فيما حصل حزب (العدالة والتنمية) على 13 مقعدا مقابل 125 مقعدا حصل عليها في انتخابات 2016.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي تولى رئاسة الحكومة منذ نحو 10 أعوام، أنها “تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية” مستقيلة من قيادة الحزب، مع الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في أقرب وقت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الانتخابات البرلمانية في المغرب

أغلقت أبواب الاقتراع للانتخابات البرلمانية والبلدية في المغرب وبدء فرز أصوات الناخبين، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في التصويت كانت بنحو 36%، فيما تخطت في بعض المناطق 55%.

المزيد من سياسة

لوموند: خيبة أمل فرنسية من لقاح جونسون والحكومة توصي بجرعة ثانية معززة

استمرا الجدل داخل الكثير من دول العالم بشأن فاعلية لقاح جونسون ذي الجرعة الواحدة (رويترز)

بدعوى تنفيذ عملية طعن.. استشهاد طبيب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس (فيديو)

استشهد فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعوى تنفيذ عملية طعن ضد أحد عناصر الشرطة

الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد 13 شهرا من الفراغ.. وميقاتي: لا تتضمن ثلثا معطلا (فيديو)

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يحمل التشكيلة الوزارية بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)

مصلحة السجون غيّرت أرقام الهواتف.. إسرائيل ترجح استمرار مطاردة الأسرى الفارين “أياما طويلة”

الأكثر قراءة

5 أخطاء ترتكبها المرأة بعد غسل الشعر

أخطاء بعد الاستحمام تسبب تكسر الشعر وتقصف نهاياته

كورونا.. لماذا يشهد العالم مزيدا من حالات الإصابة بين متلقي جرعتي اللقاح؟ علماء يردون

اللقاحات تحمينا من المرض الشديد وتقلل من فرص الموت لكنها لا تمنع إصابتنا

الجزيرة مباشر ترصد أضرار السيول في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان (فيديو)

بعد تنصيب الحكومة الأفغانية.. هذه الملفات الساخنة في برنامج “طالبان” السياسي

المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد (رويترز)