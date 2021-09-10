خسارة جديدة للعدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، تصدر حزب (التجمع الوطني للأحرار) نتائج الانتخابات البلدية فيما عانى حزب (العدالة والتنمية)، قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها، من خسارة ثقيلة تلت خسارته الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.

وقال بيان صادر عن الوزارة بشأن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البلدية، التي أجريت الأربعاء الماضي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 9995 مقعدا، فيما حصل حزب (الأصالة والمعاصرة) على 6210 مقاعد ثم حزب (الاستقلال) على 5600 مقعد.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 777 مقعدا مقابل 5021 مقعدا في آخر انتخابات محلية عام 2015.

وحصل حزب (التجمع الوطني للأحرار) على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي، فيما حصل حزب (العدالة والتنمية) على 13 مقعدا مقابل 125 مقعدا حصل عليها في انتخابات 2016.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي تولى رئاسة الحكومة منذ نحو 10 أعوام، أنها “تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية” مستقيلة من قيادة الحزب، مع الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في أقرب وقت.