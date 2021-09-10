تركيا ترد على قرارات جامعة الدول العربية ضد أنقرة

أعربت أنقرة، اليوم الجمعة، عن “رفضها المطلق” لما ورد في قرارات اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، الذي عقد أمس الخميس، بشأن تركيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان إنها ترفض “كليا الادعاءات التي لا أساس لها تجاه بلادنا الواردة في قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية”.

وأضاف البيان أن مواصلة بعض دول الجامعة العربية اتهاماتها ضد تركيا “أمر لا قيمة له لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة”.

وأشار إلى أن تلك الدول التي تكيل الاتهامات لتركيا تفعل ذلك من أجل التغطية على “طموحاتها وأجنداتها الخاصة”.

وقال البيان “إن الإصرار على هذه المواقف التي لا تفيد أحدا لا يتماشى مع الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في المنطقة في الآونة الأخيرة”.

وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى أنه “من الواضح أن بعض أعضاء جامعة الدول العربية عارضوا تلك القرارات أو تحفظوا عليها”.

وأكدت أن تركيا “عبر مواقفها المبدئية والحازمة تأتي في مقدمة الدول التي تبذل الجهد الأكبر من أجل الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة ترابها واستقلالها”.

وأشارت إلى أن تركيا تكافح ضد التهديدات المحدقة بأمنها القومي ومصالحها في إطار القانون الدولي، وأن جعل هذا الأمر موضوعا للنقد في قرارات جامعة الدول العربية أمر لا يمكن قبوله، على حد قولها.

بيان صحفي حول قرارات جامعة الدول العربية ضد تركيا https://t.co/ZmGjWvY0Vu pic.twitter.com/7pp0MjOYKO — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) September 10, 2021

ودعت الخارجية التركية جامعة الدول العربية إلى التخلص من مثل هذه المقاربات التي لا طائل منها، والتركيز على طمأنينة وازدهار ورفاهية الشعب العربي.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية، أمس الخميس، “الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية”.

وطالب مجلس الجامعة الجانب التركي “بسحب كل قواته الموجودة على أراضي الدول العربية والتوقف عن دعم التنظيمات والمليشيات المتطرفة في الدول العربية”.

وأدان المجلس “استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات المتطرفة وتوفير ملاذ آمن لها على الأراضي التركية، وتمويل تركيا الدائم لمنصات إعلامية تحرض على استخدام العنف الزعزعة أمن واستقرار الدول العربية”.