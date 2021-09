“أتعرض لوابل من العنصرية والكراهية كوني مسلمة”.. برلمانية بريطانية تنفجر بالدموع على وقع الإسلاموفوبيا (فيديو)

انفجرت دموع النائبة المسلمة زارا سلطانة أثناء إلقائها كلمة خلال مناقشة برلمانية حول تعريف الخوف المرضي من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، تحدثت فيها عن الإساءات التي تعرضت لها منذ أن أصبحت سياسية.

وأمس الخميس، قالت النائبة زارا سلطانة -عضو بمجلس العموم عن حزب العمال البريطاني، وتمثل منطقة كوفنتري ساوث- إنها تلقت رسائل مسيئة.

وأضافت وهي تبكي “كتب إلي أحدهم قائلاً: سلطانة، أنت ورجالكم المسلمون تشكلون خطرًا حقيقيًا على الإنسانية”.

وكتب آخر أنني “سرطان ينتشر في كل مكان أذهب إليه، وأوربا سوف تتقيؤكم”، فيما وصفني ثالث بأني “متعاطفة مع الإرهاب وأنني حثالة الأرض”.

This wasn't an easy speech to give, but I can't be silent about Islamophobia. pic.twitter.com/lU26RsmSez

— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) September 9, 2021