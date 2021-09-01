اجتماع مصري قطري بالقاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية أمس الثلاثاء اجتماعا بالقاهرة استعرض عددا من الملفات وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الجانب المصري في الاجتماع ترأسه السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية.

وأضاف البيان أنه قد جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن اجتماع للجنة المتابعة القطرية المصرية تم خلاله استعراض الملفات المدرجة على جدول أعمالها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كان بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا بالسعودية صدر في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في الكويت لأول مرة منذ “بيان العلا” في 23 فبراير/ شباط الماضي لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية، وفي 26 يونيو حزيران الماضي ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وأفادت بأن اللجنة توصلت إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا”.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا لدى القاهرة.

وفي 28 أغسطس/آب الجاري التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية وذلك في أول لقاء بنيهما منذ أزمة صيف 2017.

و أكدت الرئاسة المصرية آنذاك في بيان أنه “تم التوافق على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار”.