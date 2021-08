فرنسا.. العثور على جثة قس كاثوليكي قٌتل على يد لاجئ

عثرت الشرطة الفرنسية على جثة قس كاثوليكي، اليوم الإثنين، بمنطقة فيندي في سان لوران سور سيفر (غربي فرنسا).

وقالت مصادر مطلعة إن المشتبه به لاجئ من رواندا، كان متورطا أيضا في إشعال حريق بكنيسة في نانت، العام الماضي.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة عبر تويتر عن الحادث، وجاء في تغريدته “مقدما كل الدعم للكاثوليك”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب مطّلع قوله “سلّم رجل نفسه منتصف الصباح إلى لواء الدرك التابع لمورتانيه-سور-سافر وقال إنه قتل رجل دين”.

وذكر المصدر ذاته أن الرجل وُضِع سابقًا تحت إشراف قضائي ضمن التحقيق في حريق كاتدرائية نانت، خلال يوليو/تموز 2020، مضيفًا أن القس (60 عامًا) كان يستقبل المشتبه به -وهو لاجئ رواندي- في كنيسته منذ أشهر.

وأقر الرجل الذي يدعى إيمانويل أ. بوقوفه وراء حريق كاتدرائية، وكان قد أوقف في البداية قبل أن يطلق سراحه ويوضع تحت المراقبة القضائية.

A Rwandan immigrant walked into French police station on Monday and said he had murdered the Catholic priest giving him shelter while he awaited possible trial over a fire at a cathedral last year, official sources said. https://t.co/BINbzsZdWh

— Times LIVE (@TimesLIVE) August 9, 2021