بينهم ممثل حركة حماس بالمملكة.. أحكام قضائية سعودية بالسجن على فلسطينيين وأردنيين

قضت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، بالحبس 15 عاما على ممثل حركة حماس لديها محمد الخضري، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا تراوحت ما بين البراءة والسجن 22 عاما.

وقال عبد الماجد شقيق الخضري لوكالة الأناضول إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف العام) بينما حُكم على نجل محمد (هاني) بالسجن 3 سنوات”.

من جانبه، أكد خضر مشايخ رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية للأناضول مدة الحكم على الخضري، مشيراإلى أن من صدر بحقهم الحكم من المتهمين (69 أردنيا وفلسطينيا) حتى الآن. تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

والثلاثاء الماضي، حددت السعودية الأسبوع الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين بعد أن أجلته مرتين خلال الأشهر الماضية.

وفي 21 من يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق المحبوسين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.