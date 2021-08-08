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سياسة|ليبيا

ليبيا.. انتشال رفات 10 من مقبرة جماعية في ترهونة

عملية انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية (مواقع التواصل)
عملية انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية (مواقع التواصل)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202104:36 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الليبية اليوم الأحد انتشال رفات 10 أشخاص من مقبرة جماعية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لطفي توفيق مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (رسمية).

وقال توفيق: تمكنت الفرق التابعة للإدارة من انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها أمس السبت في المشروع الزراعي بمدينة ترهونة (جنوب طرابلس).

 

والمقبرة المكتشفة هي الثانية خلال 10 أيام إذ أعلنت السلطات الليبية انتشال 12 جثمانا مجهول الهوية من مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة في 28 من يوليو/ تموز الماضي.

وفي مارس/ آذار الماضي أفاد بيان للهيئة العامة بأن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 شخصا من مدن مختلفة منهم 350 مفقودا من ترهونة.

ووصل عدد المقابر المكتشفة منذ 5 من يونيو/حزيران 2020 إلى 55 في ضواحي طرابلس خاصة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي 16 من مارس/آذار الماضي شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

لكن حفتر ما زال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود قوات مسلحة ويطلق على نفسه لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

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