ليبيا.. انتشال رفات 10 من مقبرة جماعية في ترهونة

أعلنت السلطات الليبية اليوم الأحد انتشال رفات 10 أشخاص من مقبرة جماعية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لطفي توفيق مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (رسمية).

وقال توفيق: تمكنت الفرق التابعة للإدارة من انتشال 10 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها أمس السبت في المشروع الزراعي بمدينة ترهونة (جنوب طرابلس).

#عملية_بركان_الغضب: صور مؤلمة تُظهر انتشال 10 جثث مجهولة الهوية صباح اليوم بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي ( 5 كيلو ) بمدينة #ترهونة أمس السبت #لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا pic.twitter.com/Yh6aL06r5w — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) August 8, 2021

والمقبرة المكتشفة هي الثانية خلال 10 أيام إذ أعلنت السلطات الليبية انتشال 12 جثمانا مجهول الهوية من مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة في 28 من يوليو/ تموز الماضي.

وفي مارس/ آذار الماضي أفاد بيان للهيئة العامة بأن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 شخصا من مدن مختلفة منهم 350 مفقودا من ترهونة.

#عملية_بركان_الغضب: فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تتمكن من اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي ( 5 كيلو ) بمدينة #ترهونة و ستبدأ عمليات الانتشال غداً الاربعاء#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا pic.twitter.com/O1FjPzphWn — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) July 27, 2021

ووصل عدد المقابر المكتشفة منذ 5 من يونيو/حزيران 2020 إلى 55 في ضواحي طرابلس خاصة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي 16 من مارس/آذار الماضي شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

لكن حفتر ما زال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود قوات مسلحة ويطلق على نفسه لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.